Genç yaşta kocası tarafından katledilen Cemil gözyaşları ile defnedildi - Son Dakika

Genç yaşta kocası tarafından katledilen Cemil gözyaşları ile defnedildi

Acar'dan geriye gözü yaşlı bir anne, bir de 11 aylık bebeği kaldı

Cemile Nur Acar'ın yengesi Zuhal Kaygısız;

"Bizim deli kızımızdı, bir delilik yaparak bir çocukla evlendi, sonrası ortada"

"Evlendiği çocuğu önce ailece istemedik, ama sonra kabul etmek zorunda kaldık, kaderi buymuş"

"Memesinden sütleri aka aka gitti"

"Kadın cinayetleri artık son bulsun"

BİLECİK - Bilecik'te boşanma aşamasındaki kocası tarafından tüfekle vurulan 12 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Cemile Nur Acar köyünde son yolculuğuna uğurlanırken, yengesi "Bizim deli kızımızdı, bir delilik yaparak bir çocukla evlendi. Sonrası ortada. 1 yaşında çocuğu vardı, memesinden sütleri aka aka gitti "dedi.

Olay; 16 Kasım günü Bilecik'te meydana geldi. 2019 yılında Onur Acar ile dünya evine giren Cemile Acar, yüksek geçimsizlikten dolayı eşine boşanma davası açtı. Bilecik Adliye Sarayı'nda görülen ikili arasındaki başka bir dava sonrası Onur Acar, Cumhuriyet Meydanı'nda eşi Cemile ve kayınpederi Abdullah Duman'a pompalı tüfek ile kurşun yağdırdı.

12 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti

Kayınpederinin ölümüne, eşinin de ağır yaralanmasına neden olan Onur Acar, olay yerinde yakalanarak, o gün çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Bilecik M Tipi Ceza evine gönderilmişti. Saldırı sonrası Eskişehir Tıp Fakültesi'nde tedavi altında bulunan Cemile Nur Acar, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Acar'dan geriye gözü yaşlı bir anne, bir de 11 aylık bebeği kaldı.

Cenazeye vaktinden önce kaldırıldı

Cemile Nur Acar'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Bilecik merkeze bağlı Yeniköy'de kaldırılması planlanıyordu. Cenazeye çok sayıda katılımcının geleceğini öğrenen aile, korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle daha erken bir saatle cenazeyi namazın ardından köy mezarlığı defnetti.

"Evlendiği çocuğu önce ailece istemedik, ama sonra kabul etmek zorunda kaldık"

Cemile Nur Acar'ın yengesi Zuhal Kaygısız, Cemile'nin sülalenin "Deli kızı" olarak nitelendirerek, "Cemile her şeyini paylaşırdı benimle güzel kızdı bizim deli kızımızdı o. Bir delilik yaptı ve bir çocukla evlendi. Önce ailece istemedik, ama sonra kabul etmek zorunda kaldık. Kaderi buymuş. Şiddetli geçimsizlikten bazı nedenlerden ayrıldılar. Baba evine geldi, daha sonra işte çocuk tekrar barışmak istedi. Cemile tabi hep aynı şeyler devam edecek korkusuyla istemedi. Bugün de cenazesi var. 12 gün dayandı yavrum biz de dualarla onu destekledik, ama artık bugün sonmuş" dedi.

"Memesinden sütleri aka aka gitti"

Yenge Zuhal Kaygısız, Cemile Nur Acar'ın geride 1 yaşında bir çocuk bıraktığı anlatarak, "Canice bir adamın hırsını bir aile ziyan oldu. Genç insan, baba gitti. Gencecik 23 yaşında fidan gibi memesinden sütleri aka aka gitti. O çocuk evde, Cemil'in oğlunu hiç susturamıyoruz çok ağlıyor çocuk. Çok büyük bir acıyla karşı karşıyayız, Allah sabır versin kadın cinayetleri artık son bulsun" dedi.