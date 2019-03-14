Son Dakika Haberleri: Genç Yazar İlk Kitabını İmzaladı

Genç Yazar İlk Kitabını İmzaladı

1 saat önce

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Alper Arslan, polisiye kategorisindeki ilk kitabı 'Kargaşa'yı okurları için imzaladı.

Genç Yazar İlk Kitabını İmzaladı, System.String[]
Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Alper Arslan, polisiye kategorisindeki ilk kitabı 'Kargaşa'yı okurları için imzaladı.

Arslan, ilçe merkezindeki Muşurup Sanat Sokağı'nda imza günü düzenledi. Okurların satın aldığı kitapları imzalayan 19 yaşındaki Arslan, "Yazarken hem heyecanlandım hem duygusallaştım. Okuduğumda da aynı duygular içerisine girdim. Kitabı 18 yaşında okuyorsanız farklı bir anlam kazandırabilirsiniz. İleride tekrar okuduğunuzda çok farklı anlamlarla yorumlayabileceğiniz bir kitap çıkarmak istedim. Yani saklayabileceğiniz bir eser olarak sunmak istedim" dedi.

İlk etapta bin 50 adet basılan Kargaşa, ilçedeki kırtasiye ile web sitelerinde satışa çıktı. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:28 Kaynak: DHA

Alper Arslan, Anamur, Mersin, Güncel
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