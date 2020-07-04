Genç yazar kitabını toprağa gömdü - Son Dakika

Genç yazar kitabını toprağa gömdü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan Mehmet Emin Aksoy (26), ikinci kitabı olan 'Felsefe Taşı, Şafağa Doğru' adlı romanını cam kutuya koyarak gelecekte bulunması için toprağa gömdü.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan Mehmet Emin Aksoy (26), ikinci kitabı olan 'Felsefe Taşı, Şafağa Doğru' adlı romanını cam kutuya koyarak gelecekte bulunması için toprağa gömdü.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Agabey Mahallesi'nde yaşayan Gaziantep Üniversitesi İşletme Yönetimi mezunu Mehmet Emin Aksoy, ilk deneme kitabı 'İnsanın Derinliklerinde' adlı romanın ardında başladığı 'Felsefe Taşı, Şafağa Doğru' adlı kitabını 2 yıl sonra tamamladı. Piyasaya yeni çıkan romanının ilk baskısını alan Aksoy, kitabı camdan yapılan özel kutuya koyarak, toprağa gömdü. Kitabının uzun yıllar sonra bulunmasını beklediğini söyleyen Aksoy, "Felsefe Taşı, Şafağa Doğru adlı romanımı çıkarttım. İnsan fani bir varlıktır, ölümlüdür fakat arkasında bıraktığı eserler kalıcıdır. Biz bugün nasıl binlerce yıl önceki insanların yeryüzünde bıraktığı eserlere hayranlıkla bakıyorsak, bugün bizim yaptığımız eserler de yarın gün yüzüne çıkarak aynı hayranlıkla bakılması inancıyla romanımı ambalajlayıp binlerce yıl sonrasına miras bırakmak için toprağa gömmeye karar verdim" dedi.

Van Gölü'nde 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 1154 yeni vaka tespit edildi
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Kitabın bulunduğu dönemde çok değerli bir eser olacağını düşündüğünü söyleyen Aksoy, "Kitabımızın ambalajında hiçbir metal malzeme kullanmadım. Bunun amacı dedektörler kitabı kolayca bulamasın, kitabım binlerce yıl sonra tesadüfen kazı sırasında veya birileri tarafından bulunması. Kitabın uzun yıllar toprak altında kalmasını sağlamak için de kalın cam içerisinde oksijenle temas etmesin diye vakumladım. Kitabımız bu haliyle doğal koşullarında, toprak altında etkilenmez hale gelen özel ambalajıyla derin bir noktaya gömerek binlerce yıl sonraya göndermiş olacağım. Kitabın bir insan için en büyük, en değerli hediye olduğunu düşünüyorum. Binlerce yıl sonra bu kitabı bulan kişi için çok büyük ve kıymetli hazineye sahip olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Aksoy kitabı her yaştan kişinin okuyabileceğini belirterek, "Romanımızın konusu ise bir insanın günümüz dünyasında karşılaşabileceği sorunlar. Gizem ve macera dolu bir kitap. Her yaş grubunda kişinin rahatlıkla okuyabileceği bir romandır. Sınırlı sayıda basıldı, piyasada az bulunan bir kitap olması ve bunun bir nüshasının da toprağa gömülecek olması kitabımızı daha değerli hale getiriyor. Binlerce yıl sonra bu kitabı bulan yeryüzünde eşsiz bir kitaba kavuşmuş olacaktır" dedi.


Gaziantep Üniversitesi, Emin Aksoy, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 15:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Genç yazar kitabını toprağa gömdü - Son Dakika

Son Dakika

15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:25 Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:55 İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:53 En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:23 Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:53 Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 09:14 Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu 23:14 ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 1154 yeni vaka tespit edildi
20:53
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
20:43
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
20:21
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
20:11
Baskılar sonuç verdi! Kadıköy'de ilk gol geldi
20:00
Cezaevinden izinli çıkan hükümlü boşanma aşamasındaki karısını öldürdü
19:37
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 21:32:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç yazar kitabını toprağa gömdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]