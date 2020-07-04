Genç yazar kitabını toprağa gömdü - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan Mehmet Emin Aksoy (26), ikinci kitabı olan 'Felsefe Taşı, Şafağa Doğru' adlı romanını cam kutuya koyarak gelecekte bulunması için toprağa gömdü.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Agabey Mahallesi'nde yaşayan Gaziantep Üniversitesi İşletme Yönetimi mezunu Mehmet Emin Aksoy, ilk deneme kitabı 'İnsanın Derinliklerinde' adlı romanın ardında başladığı 'Felsefe Taşı, Şafağa Doğru' adlı kitabını 2 yıl sonra tamamladı. Piyasaya yeni çıkan romanının ilk baskısını alan Aksoy, kitabı camdan yapılan özel kutuya koyarak, toprağa gömdü. Kitabının uzun yıllar sonra bulunmasını beklediğini söyleyen Aksoy, "Felsefe Taşı, Şafağa Doğru adlı romanımı çıkarttım. İnsan fani bir varlıktır, ölümlüdür fakat arkasında bıraktığı eserler kalıcıdır. Biz bugün nasıl binlerce yıl önceki insanların yeryüzünde bıraktığı eserlere hayranlıkla bakıyorsak, bugün bizim yaptığımız eserler de yarın gün yüzüne çıkarak aynı hayranlıkla bakılması inancıyla romanımı ambalajlayıp binlerce yıl sonrasına miras bırakmak için toprağa gömmeye karar verdim" dedi.

Kitabın bulunduğu dönemde çok değerli bir eser olacağını düşündüğünü söyleyen Aksoy, "Kitabımızın ambalajında hiçbir metal malzeme kullanmadım. Bunun amacı dedektörler kitabı kolayca bulamasın, kitabım binlerce yıl sonra tesadüfen kazı sırasında veya birileri tarafından bulunması. Kitabın uzun yıllar toprak altında kalmasını sağlamak için de kalın cam içerisinde oksijenle temas etmesin diye vakumladım. Kitabımız bu haliyle doğal koşullarında, toprak altında etkilenmez hale gelen özel ambalajıyla derin bir noktaya gömerek binlerce yıl sonraya göndermiş olacağım. Kitabın bir insan için en büyük, en değerli hediye olduğunu düşünüyorum. Binlerce yıl sonra bu kitabı bulan kişi için çok büyük ve kıymetli hazineye sahip olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Aksoy kitabı her yaştan kişinin okuyabileceğini belirterek, "Romanımızın konusu ise bir insanın günümüz dünyasında karşılaşabileceği sorunlar. Gizem ve macera dolu bir kitap. Her yaş grubunda kişinin rahatlıkla okuyabileceği bir romandır. Sınırlı sayıda basıldı, piyasada az bulunan bir kitap olması ve bunun bir nüshasının da toprağa gömülecek olması kitabımızı daha değerli hale getiriyor. Binlerce yıl sonra bu kitabı bulan yeryüzünde eşsiz bir kitaba kavuşmuş olacaktır" dedi.