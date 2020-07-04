Genç yazar, kitabını toprağa gömerek binlerce yıl sonrasına not bıraktı - Son Dakika

Genç yazar, kitabını toprağa gömerek binlerce yıl sonrasına not bıraktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan genç yazar Mehmet Emin Aksoy, iki yılda tamamladığı eserini binlerce yıl sonrasına miras bırakmak için cam fanusa koyarak içine yazdığı notla toprağa gömdü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan genç yazar Mehmet Emin Aksoy, iki yılda tamamladığı eserini binlerce yıl sonrasına miras bırakmak için cam fanusa koyarak içine yazdığı notla toprağa gömdü.

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İslahiye ilçesi Ağabey Mahallesi'nde ikamet eden Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan 26 yaşındaki genç yazar Aksoy, "Felsefe Taşı Şafağa Doğru" isimli romanını yayımlamasının ardından bir kitabı toprağa gömerek geleceğe miras bırakmak istedi.

Kitabı açtığı derin bir çukura gömen yazar, içine bir not kağıdı bıraktı.

Yazdığı notta, dünyanın fani, yapılan işlerinse baki olduğunu, bulunan bir altının harcandığında biteceğini, okudukça bilginin ise artacağını, bu yüzden insana bırakılan miras olarak kitabın altından daha faydalı olduğunu belirten dörtlüklerden oluşan şiir yazdı ve kitabı gömdüğü tarih ve saati not düştü.

İlk olarak geçen yıl "İnsanın Derinliklerinde" isimli deneme kitabı yayımlayan Aksoy, 305 sayfalık Felsefe Taşı Şafağa Doğru isimli kitabında insanın bugünün dünyasında karşılaşabileceği sorunları ele aldı.

"Keşke binlerce yıl öncesinden armağan olarak bırakılmış bir eser bulsaydım, benim için çok anlamlı ve değerli olurdu." düşüncesiyle yola çıktığını dile getiren yazar Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamasında, "Kitabı toprağa gömmekteki amacım, dünyanın fani, yaptığımız işlerinse baki olduğunu anlatmaktır. Biz sayılı günlerimiz tükendiğinde bu dünyadan ayrılıp gideceğiz. Arkamızda ölümsüz olarak yaptığımız hayırlı işler kalacak. Bu yüzden hayattayken olabildiğince çok çalışıp, iyi işler başarmamız gerekiyor." diye konuştu.

Aksoy, kitabın yer altında binlerce yıl hiç bozulmadan kalması için bir ambalajda vakumladıklarını belirterek, "Bu sayede oksijenle temasını kestik. İkinci aşama olarak güçlendirilmiş kalın camdan yapılma bir fanusun içerisine yerleştirdik. Çünkü cam doğada en uzun süre çözünmeyen dirençli bir madde. Ayrıca detektörle yer altında bulunmasın düşüncesiyle böylece kitabın binlerce yıl güvende kalacağından emin olduk." dedi.

Emin Aksoy, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 17:24 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç yazar, kitabını toprağa gömerek binlerce yıl sonrasına not bıraktı - Son Dakika

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