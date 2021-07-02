Genç yazar Oğulcan Heybel, kitabını Vali Ali Çelik'e takdim etti - Son Dakika

Tavşanlı İMKB Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Oğulcan Heybel, yazdığı "Mefhum" adlı tarihsel kurgu romanını Vali Ali Çelik'e takdim etti.

Genç yazarı tebrik eden Vali Ali Çelik, "Yazarlık; emek, sabır ve zaman istiyor. Kendini iyi yetiştirmeli, çok okumalı, gezmeli ve kararlı olmalısın" dedi.

Heybel, köy öğretmeninin mücadelesini konu alan ikinci kitabı "Köy Okulu"nun da 40 gün içerisinde okuyucularla buluşacağını söyledi.

Genç yazara annesi Emine ile babası Muhterem Heybel eşlik etti. - KÜTAHYA