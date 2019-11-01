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Son Dakika Yaşam Genç yazarın kitabına ilgi

Genç yazarın kitabına ilgi

7 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu (EMYO) Sağlık Kurumları İşletmeciliği öğrencisi Mine Sargın'ın 'Hırçın Aşk' isimli yazdığı kitabı büyük ilgi görüyor.

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Kütahya'nın Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu (EMYO) Sağlık Kurumları İşletmeciliği öğrencisi Mine Sargın'ın 'Hırçın Aşk' isimli yazdığı kitabı büyük ilgi görüyor.


14 yaşında kitap yazmaya başladığını belirten genç yazar Mine Sargın, "Daha önceleri küçük deneme yazıları yazıyor, okullara yarışmalara katılıyordum. 14 yaşından sonra kitap sevdam daha da çoğaldı ve kendimi yazı yazmakta buldum. Açıkçası hızla karar verdim ama aynı hızla kitabımı yazmaya başladım. Yaptığım bu çalışmadan çevremde çoğu kişinin haberi yoktu. Çünkü böyle bir şey kimsenin beklemediği bir durumdu. Daha sonra 4 yıllık çalışmam sonucu çıkardığım kitabım çevremde büyük ilgi gördü. İnsanlarla daha rahat sohbet edebiliyorum. Onlarla çay kahve içip kitaplar hakkında derin sohbet ediyorum. Okuyucularımdan büyük ilgi görüyorum. İnancım bir sonra ki kitabımda da aynı pozitifliği yakalayabilmek. Bir şeyleri başarmak her şeyden önce gelir. İnanmak istiyorsak başarıdan güç almalıyız" diye konuştu. - KÜTAHYA

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:27 Kaynak: İHA
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