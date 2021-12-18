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Genç yazılımcılar, yabancı dil eğitimini sanal gerçeklik gözlüğüne taşıdı - Son Dakika

Genç yazılımcılar, yabancı dil eğitimini sanal gerçeklik gözlüğüne taşıdı

18.12.2021 16:20
Genç yazılımcılar, yabancı dil eğitimini sanal gerçeklik gözlüğüne taşıdı

Düzce'de genç yazılımcılar, KOSGEB desteğiyle yerli ve milli olarak geliştirdikleri yazılım sayesinde 4 boyutlu sanal gerçeklik gözlüğüyle kullanıcılara hem ülkeleri gezme hem de yabancı dil öğrenme imkanı sunuyor.

Düzce'de genç yazılımcılar, KOSGEB desteğiyle yerli ve milli olarak geliştirdikleri yazılım sayesinde 4 boyutlu sanal gerçeklik gözlüğüyle kullanıcılara hem ülkeleri gezme hem de yabancı dil öğrenme imkanı sunuyor.

Yaklaşık 2 yıl önce bir araya gelen genç yazılımcılar, "Tein" ismini verdikleri şirketlerinde yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştırmak için geliştirdikleri 4 boyutlu sanal gerçeklik gözlüğü ve koku modülü projesini KOSGEB'e sunarak destek aldı.

Çalışmalarını Düzce Teknopark'ta sürdüren ekibin geliştirdiği yazılımla 4 boyutlu sanal gerçeklik gözlüğü ile tasarlanan oyun sayesinde Türkiye, Arabistan, İngiltere, Rusya, İtalya ve Almanya gibi ülkeler sanal ortamda gezilerek çeşitli mekanlarda kurulan diyaloglar sayesinde yabancı dil öğrenilebiliyor.

Gözlüklere eklenen koku modülü ile de kullanıcılar, ülkeleri gezerken girilen mekanlardaki meyve ya da kahve gibi gıdaların kokusunu alarak, deniz kenarında yürürken dalgaların sesini duyarak gerçekçi bir deneyim yaşıyor.

"Yabancı dil eğitimi eğlenceli hale dönüştürüldü"

Yazılım şirketinin yönetim kurulu başkanı İbrahim Aydın, gazetecilere, uygulamanın masaüstü ve mobil cihazlarda aktif olarak kullanılabildiğini, oyun odaklı uygulama sayesinde çocuk ve gençler için yabancı dil eğitiminin eğlenceli hale dönüştürüldüğünü söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır yazılım üzerinde çalışmalar yürüttüklerini aktaran Aydın, "Bir ülkeye gitmeden o ülkeyi bire bir tanıma imkanı, o ülkenin kültürünü tanıma imkanı ve o ülkende konuşulan dili bire bir konuşma imkanı sunuyor. Ülkemizden dil öğrenmek için başka ülkelere giden insanların paralarını harcamamalarını ve sermayenin ülkemizde kalmasını sağlamak için böyle bir ürün geliştirdik." diye konuştu.

Aydın, projenin geliştirilmesi konusunda devlet desteği aldıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Projemizin yazılımının geliştirilmesi konusunda her zaman yanımızda olan devletimizin desteğini aldık. KOSGEB ve İŞKUR anlamında ciddi destekler aldık. Alanında uzman personel yetiştiriyoruz. İlgili devlet kurumlarımız çok titiz çalışarak desteklerini sundu. Vatanımıza, milletimize katma değer katacak ürünler elde etmek misyonuyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Farklılık oluşturacak ürünler üzerinde çalışıyoruz. Yıllarca bir ürünü taklit etme üzerinde ilerlendi. Biz bunun tam aksine 'Önce biz yapacağız sonra dünya bizi takip etsin.' düşüncesiyle çalıştık. Geliştirdiğimiz bu üründe de bunu başardık."

"Ürünün en önemli özelliği koku modülü

Ürünün en önemli özelliğinin koku modülü olduğuna işaret eden Aydın, "Bu çalışmada bir bebeği örnek aldık. Bir bebek büyüme evresinde dil öğrenirken nasıl dokunarak ve koku alarak öğreniyorsa o yolu izledik. Birçok ülkede farklı çocuklar üzerinde denedik. Kokusunu aldığınız, hissettiğiniz bir objenin, meyvenin ismini kesinlikle unutmazsınız. Gittiğiniz ülkede alışveriş yaparken kişilerle kurduğunuz diyalogları kaydediyoruz ve yanlış telaffuzları size mail olarak gönderiyoruz. Bu sayede yaptığınız hataları düzeltme imkanı sunuyoruz. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla görüşmelerimiz sürüyor. İlerleyen süreçte çalışmalar olacak." ifadelerini kullandı.

Sanal gerçeklik gözlüğünü kullanan Kübra Tahtacı ise ürünün özellikle koku modülünü çok beğendiğini belirterek, kendisini neredeyse orada olduğu hissiyle bizzat alışveriş yaparken bulduğunu söyledi.

Tahtacı, ürünü yabancı dil öğrenme konusunda başarılı bulduğunu kaydetti.

oyunlar, Milli, Aydın, Düzce, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Genç yazılımcılar, yabancı dil eğitimini sanal gerçeklik gözlüğüne taşıdı - Son Dakika


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