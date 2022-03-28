"Genç Yeryüzü Doktorları" Elazığ'da vatandaşları sağlık taramasından geçirdi - Son Dakika

Elazığ'da "Genç Yeryüzü Doktorları" tarafından sağlıkta farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara sağlık taraması yapıldı.

Fırat Üniversitesinde tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi ile hemşirelik gibi bölümlerde okuyan öğrenciler "Sağlık Sokağı Projesi" kapsamında kentteki bir alışveriş merkezine stant kurdu.

Stantta ilaç kullanımı konusunda bilgilendirdikleri vatandaşların diş bakımı, kan şekeri ve tansiyon ölçümleri ile genel kontrollerini yapan üniversite öğrencilerinden bazıları standa gelen çocukların yüzünü boyadı.

Fırat Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu başkanı Leyla Büşra Gökgöz, AA muhabirine, gönüllü üyelerle oluşturulan stantlarda vatandaşları sağlık kontrolünden geçirdiklerini söyledi.

Gökgöz, "Burada tansiyon, şeker, beden kitle endeksi gibi ölçümleri yaptık. Diş, ağız ve göz muayenesi yapıldı. Öğle saatlerine kadar 200 kişinin taramasını yaptık. Çok büyük bir talep var." dedi.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan Aslı Alagöz de gönüllü olarak bu çalışmaya katıldığını belirtti.

Sağlık taramasına ilginin yüksek olduğunu anlatan Alagöz, "Vatandaşların şeker ve tansiyonunu ölçerken çocukların eğlenmesi, oyalanması için onlarla da boyama etkinliği yaptık. Çocuklara diş sağlığı konusunda bilgiler vermek için diş fırçası, diş macunu hediye ettik. İnsanları bilgilendirdiğimiz için mutlu olduk." ifadelerini kullandı.