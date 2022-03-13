"Genç Yeryüzü Doktorları" vatandaşları gönüllü muayene etti - Son Dakika

Üniversite öğrencisi gönüllülerden oluşan "Genç Yeryüzü Doktorları", "Sağlık Sokağı" projesi kapsamında, vatandaşların beden kitle endeksi, şeker ve tansiyon ölçümlerini yaptı ve gözlerini muayene etti.

Gazi Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu Başkanı Meryem Zeynep Arcaklıoğlu, Karakum Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe ilişkin bilgi verdi.

Arcaklıoğlu, "Sağlık Sokağı" projesinin amacının, beden kitle endeksi, şeker, tansiyon ölçümü ve göz muayenesi yapılarak sağlık sorunu tespit edilenlerin gerekli yerlere yönlendirilmesi ve bu konular hakkında bilgilendirilmesi olduğunu belirtti.

Projenin şu anda 12 farklı ilde 14 noktada, 22 toplulukla gerçekleştirildiğini dile getiren Meryem Zeynep Arcaklıoğlu, "Projenin geri dönüşleri çok güzel oluyor. Gönüllük faaliyetlerinde yer almak bizi de çok mutlu ediyor. İnsanlara faydamız olduğunu düşünüyoruz." dedi.