Genç yeteneğin attığı akıl dolu pas, penaltı ile sonuçlandı

Kayserispor'un altyapısında oynayan 16 yaşındaki genç yeteneği Sabahattin Semi Şahin, attığı akıl dolu paslarla oynanan maçlarda tüm dikkatleri üzerine çekiyor.



Sarı-kırmızılı takımın alt yapısında oynayan ve gelecek vaat eden 16 yaşındaki Sabahattin Semi Şahin, son olarak Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da oynanan Spor Toto Akademi Elit U17 Ligi'nde İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçında forma giydi.



2 sırt numaralı forma ile ter döken Sabahattin Semi Şahin, sağ kanatta buluştuğu topta ayaklarına ne kadar hakim olduğunu gösterdi ve takım arkadaşına attığı pas ile futbol zekasını da ortaya koymuş oldu.



Selahattin Semi Şahin'in attığı pas sonrasında topla buluşan 11 numaralı İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcu yere düşürüldü ve hakem penaltı noktasını gösterdi. İstikbal Mobilya Kayserispor 23 Kasım tarihinde oynanan bu karşılaşmayı 2-1 kazandı.



15 yaşında Milli Takım'a davet edilen Sabahattin Semi Şahin, hocalarının direktifleri doğrultusunda 2 yıldır sağ bek ve sağ açık oynuyor. Maç tecrübesi çok fazla olan genç yetenek hem taraftarların hem de teknik heyetin dikkatini çekiyor. - KAYSERİ