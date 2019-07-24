Son Dakika Haberleri: Genç Yetenek Anıl Kubaliç Manisa BBSK'da
Son Dakika Spor Haber

Genç Yetenek Anıl Kubaliç Manisa BBSK'da

11 dakika önce

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, genç yetenek Anıl Kubaliç'i renklerine bağladı.

Genç Yetenek Anıl Kubaliç Manisa BBSK'da, System.String[]
Türkiye Erkekler Basketbol Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, genç yetenek Anıl Kubaliç'i renklerine bağladı. Karşıyaka altyapısında yetişen Kubaliç, ilk profesyonel sezonunu Manisa Büyükşehir Belediyespor'da geçireceğini ifade ederek, bu kulüpte olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor, genç yetenek Anıl Kubaliç'i kadrosuna kattı. Karşıyaka altyapısında yetişen ve ardından Amerika'ya giden Anıl Kubaliç, bu sezon Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarısı için ter dökecek. İlk profesyonel sezonunu Manisa Büyükşehir Belediyespor'da geçirecek olan Kubaliç, Halil Onultmak Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde düzenlenen törende kendisini 1 yıllığına Manisa Büyükşehir Belediyespor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Düzenlenen imza töreninde Manisa Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Bora Çaylan da hazır bulundu. Çaylan, oyuncuya hayırlı olsun dileklerini iletti.

İlk profesyonel sezonunu Manisa Büyükşehir Belediyespor'da geçireceğini ifade eden Kubaliç, "İki sene önce Amerika'ya gittim. Öncesinde de Karşıyaka altyapıdan yetiştim. Bu benim ilk profesyonel sezonum olacak. Burada olmaktan mutluyum, hazır hissediyorum, elimden gelen her şeyi vereceğim. Şu an çok mutluyum menajerimle burayı seçtik. Kendimi hazır hissediyorum" şeklinde konuştu. - MANİSA
Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD ile Türkiye arasında güvenli bölge diplomasisi: Münbiç ve Tel Abyad Mevlüt Çavuşoğlu: Sabrımız kalmadı, ABD'nin önerileri bizi tatmin etmedi Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame Boldera Mobilya konkordato talep etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 16:01:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç Yetenek Anıl Kubaliç Manisa BBSK'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]