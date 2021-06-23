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Genç Yetenek BESYO Akademi'de 74 öğrenci sınavı geçti - Son Dakika

Genç Yetenek BESYO Akademi'de 74 öğrenci sınavı geçti

23.06.2021 15:56
Genç Yetenek BESYO Akademi'de 74 öğrenci sınavı geçti, System.String[]

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO), Milli Savunma Üniversitesi ile Polis Akademilerinde eğitim almak isteyen öğrenciler için hayata geçirilen Genç Yetenek BESYO Akademi'de hazırlanan 91 gençten 74'ü zorlu parkur sınavını geçti.

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO), Milli Savunma Üniversitesi ile Polis Akademilerinde eğitim almak isteyen öğrenciler için hayata geçirilen Genç Yetenek BESYO Akademi'de hazırlanan 91 gençten 74'ü zorlu parkur sınavını geçti.

Antrenör, beden eğitimi öğretmeni ve spor yöneticisi olmak isteyen gençlerin katıldığı Genç Yetenek BESYO Akademi'de sınava hazırlanan öğrencilerden 74'ü zorlu parkur sınavını geçerek başarıya imza attı.

ZORLU VE ELEYİCİ BİR SINAVDI

27'nci dönem POMEM adayı olan Ferhat Gökalp, Genç Yetenek BESYO ile sınavlara çok iyi bir şekilde hazırlandığını söyleyerek "Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne giriş sınavlarından biri olan fiziki yeterlilik sınavı oldukça zorlu ve eleyici bir özelliğe sahip. Bunun bilincinde olduğum için beni en iyi şekilde sınava hazırlayacak kurs ile çalışma ihtiyacı duydum. Bu süreçte Esenler Belediyesi ve Genç Yeteneğin ortak çalışması olan POMEM kursuna kaydoldum. Kursun deneyimli antrenör kadrosuna sahip olması bana güven verdi. Fiziksel yeterlilik sınavı için kursun başlangıcından sınavın olduğu güne kadar antrenörlerin bizden istediği tek şey kursa disiplinli bir şekilde devamsızlık yapmadan devam etmekti. Kursun vermiş olduğu eğitimin yanı sıra malzeme desteğinin de olması bizi her antrenmanda ileriye taşıdı. Antrenörlerimizin ve benim vermiş olduğu emeklerin sonucunda sınavda geçerli puan alarak sözlü mülakat aşamasına geçtim. Bizi bu yolda yalnız bırakmadığı ve desteğini hissettirdiği için antrenörlere, Genç Yeteneğe ve Esenler Belediyesi'ne sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

"BİZLERE HEP YENİ FIRSATLAR SUNDULAR"

Sınavlara Genç Yetenek BESYO ile hazırlanan Kahraman Demir ise şu ifadeleri kullandı:

"Esenler Belediyesi'nin biz spor çocuklarına her zaman sunduğu olanaklar oldu. Her zaman spora teşvik ve başarı yakalamamız için bizlere destek oldu. Bu yüzden Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu başta olmak üzere kursumuzun hocaları olan Murat hocamıza ve Yunus hocamıza teşekkürü borç bilirim. Emekleri için çok çok teşekkür ederiz."


Genç Yetenek BESYO Akademi'de 74 öğrenci sınavı geçti
Genç Yetenek BESYO Akademi'de 74 öğrenci sınavı geçti
Genç Yetenek BESYO Akademi'de 74 öğrenci sınavı geçti
Genç Yetenek BESYO Akademi'de 74 öğrenci sınavı geçti
Genç Yetenek BESYO Akademi'de 74 öğrenci sınavı geçti
Genç Yetenek BESYO Akademi'de 74 öğrenci sınavı geçti
Genç Yetenek BESYO Akademi'de 74 öğrenci sınavı geçti
Genç Yetenek BESYO Akademi'de 74 öğrenci sınavı geçti
Genç Yetenek BESYO Akademi'de 74 öğrenci sınavı geçti

Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, Milli Savunma Üniversitesi, POMEM, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Genç Yetenek BESYO Akademi'de 74 öğrenci sınavı geçti - Son Dakika


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