Genç yetenek Ege, Uluslararası Müzik Festivali'nde Türkiye'yi temsil ediyor - Son Dakika

Genç yetenek Ege, Uluslararası Müzik Festivali'nde Türkiye'yi temsil ediyor

27.11.2020 11:05

İzmirli genç yetenek Ege Seçer, tüm dünyadan 548 katılımcının yarıştığı 2220 Uluslararası Müzik Festivali'nin ilk 35 finalisti arasında yer aldı.

İzmirli genç yetenek Ege Seçer, tüm dünyadan 548 katılımcının yarıştığı 2220 Uluslararası Müzik Festivali'nin ilk 35 finalisti arasında yer aldı.

Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Ege Seçer, davet üzerine Ukrayna Dışişleri Bakanlığı desteğiyle düzenlenen ve 14 ülkeden çocuk ve gençlerin rekabet ettiği 2220 Uluslararası Müzik Festivali'ne katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilen yarışmanın jüri elemesi sonucunda Seçer, ilk 87 finalist arasına girdi.

Youtube üzerinden halk oylamasıyla devam eden yarışmanın ikinci elemesinde ise 11 ülkeden 35 süper finalist belirlendi.

Hırvatistan, Arnavutluk, Kazakistan, Karadağ, Moldova, Slovenya, Ukrayna, Kazakistan, Letonya, Azerbaycan'dan genç yeteneklerle birlikte süper finale Ege Seçer de seçildi.

Seçer, Türkçe "Göreceksin Kendini" adıyla bilinen "Tu Te Reconnaitras" adlı şarkıyı seslendirerek Türkiye'yi uluslararası yarışmada temsil eden genç yetenek oldu.

Öğretmeninden tam destek

Mozart Akademi kurucusu ve Ege Seçer'in öğretmeni İlhan Cinpir, AA muhabirine, yeteneği ve başarıları sayesinde "altın ses" olarak anılan öğrencisinin birçok müzikal projede başrol aldığını ifade etti.

Cinpir, 6 yaşından bu yana çalıştırdığı Ege'nin çok parlak bir sese sahip olduğunu, 2220 Uluslararası Müzik Festivali finalistleri arasında da dikkat çektiğini kaydetti.

Yarışmanın jüri tarafından belirlenen finalistlerinin daha sonra seyircilerce oylandığını aktaran Cinpir, "Ses konusunda bu yaş için dünya çapında düzenlenen çok yarışma yok. Ukrayna merkezli düzenlenen yarışma için bizim öğrencimize ulaşmışlar. Öğrencimizin Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz." dedi.

Babasının gururu

Genç yeteneğin babası Dara Seçer de kızının sanata ilgisinin küçük yaşlarda başladığını belirtti.

Ailesinin desteğiyle Ege'nin kısa sürede büyük yol aldığını dile getiren Seçer, büyük organizasyonlar öncesi kızının günde 6-7 saat çalıştığını anlattı.

Kızıyla gurur duyduğunu ifade eden Seçer, "Bu yarışma bizim için uluslararası anlamda bir ilk. Avrupa'daki diğer yarışmalara da katılacağız." diye konuştu.

Müzikal oyuncusu olmak istiyor

Ege Seçer de müziğin hayatının en önemli parçası olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin müzikal oyuncusu olmak istiyorum." dedi.

Gelecekte de kendini hep sahnede hayal ettiğini belirten Seçer, şöyle konuştu:

"Sahnede olmak, şarkı söylemek, dans etmek isterim. Bir müzikalin içinde olmayı hayal ediyorum. Jessy ve Annie müzikallerinde oynadım. Çok eğlenceliydi. Büyük operacı ve tiyatrocularla aynı sahnedeydim ve sahnede olmayı istiyorum. Bir Türk olarak ülkemi yurt dışında temsil etmeyi hedefliyorum, bunun için de müzikseverlerin desteğini bekliyorum."

Genç yetenek Ege, Uluslararası Müzik Festivali'nde Türkiye'yi temsil ediyor
Genç yetenek Ege, Uluslararası Müzik Festivali'nde Türkiye'yi temsil ediyor
Genç yetenek Ege, Uluslararası Müzik Festivali'nde Türkiye'yi temsil ediyor
Genç yetenek Ege, Uluslararası Müzik Festivali'nde Türkiye'yi temsil ediyor

Müzik Festivali, Ukrayna, Türkiye, Ege, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç yetenek Ege, Uluslararası Müzik Festivali'nde Türkiye'yi temsil ediyor - Son Dakika


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