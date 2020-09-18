Genç yetenekler 'Futbolda Özkaynak Projesi' ile keşfediliyor - Son Dakika

Genç yetenekler 'Futbolda Özkaynak Projesi' ile keşfediliyor

- Genç yetenekler 'Futbolda Özkaynak Projesi' ile keşfediliyor Karabük'te ilk ve orta öğretimde eğitim gören 3. sınıf ile 6. sınıf arasındaki öğrencilere futbol eğitimlerinin ücretsiz verildiği 'Futbolda Özkaynak Projesi' devam ediyor.

- Genç yetenekler 'Futbolda Özkaynak Projesi' ile keşfediliyor

KARABÜK - Karabük'te ilk ve orta öğretimde eğitim gören 3. sınıf ile 6. sınıf arasındaki öğrencilere futbol eğitimlerinin ücretsiz verildiği 'Futbolda Özkaynak Projesi' devam ediyor.

Futbolda Özkaynak Projesi'nin sorumlusu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün futbol antrenörü olan Ahmet Ayvaz, çocuklarda spor kültürü oluşturmak, sanal bağımlılıkla ve hareketsiz yaşamla mücadele etmek gibi amaçları olan bu projenin normalleşme süreci ile beraber yeniden başladığını ve projenin devam ettiğini dile getirdi.

Sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenmanların başladığını ve haftada iki antrenman ile Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda devam ettiğini belirten Ayvaz, "Projemiz kaldığı yerden devam ediyor. 7 Mart'ta başlamıştık. Maalesef araya pandemi süreci girdi. Pandemi sürecinde de evden öğrencilerin belli bir kısmıyla internet üzerinden eğitime devam etmiştik. Normalleşme süreci ile birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak, çocukları birbirine yaklaştırmadan, ikişer üçer metrelik aralarla antrenmanlarımıza başladık" dedi.

Ayvaz kontenjanlarının dolu olduğunun altını çizerek, "Şu an 80 öğrencimiz var. Her yaş grubunu maksimum 20 kişilik gruplar halinde sınırlandırdık. Herhangi bir yeni kayıt almıyoruz. Daha önceden başvuru yapan kayıtları arıyoruz ve yeni kayıt yaptırmak isteyen arkadaşları yedek listeye alıyoruz. Gelmek istemeyen arkadaşlar olursa yedeklerden çağırıyoruz. Şu anda kontenjanlarımız dolu" şeklinde konuştu.

Projenin ne kadar süre devam edeceği konusunda ise Ayvaz, "Biz zaten yola çıkarken Vali Bey'in direktifleriyle ilgili Vali Yardımcımızın koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karabük Valiliği'nin yazı işlerine bağlı AB Dış İlişkiler Koordinasyon Bürosu ile birlikte çıkmıştık. Bu destekler devam ettiği sürece projemizi ne kadar sürerse, sürdürme düşüncesindeyiz. Destek olduğu sürece biz her daim hazırız" ifadelerini kullandı.

Genç yetenekler 'Futbolda Özkaynak Projesi' ile keşfediliyor

Ahmet Ayvaz, Karabük, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Genç yetenekler 'Futbolda Özkaynak Projesi' ile keşfediliyor - Son Dakika Spor

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