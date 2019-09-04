Genç yetenekler iş hayatına Turkcell’le başlıyor
3 saat önce
Turkcell'in kariyer koçluğu sistemi sunan GNÇYTNK programı kapsamında tüm aşamaları tamamlayan 152 aday Turkcell'de işe başladı.
Turkcell'in kariyer koçluğu sistemi sunan GNÇYTNK programı kapsamında tüm aşamaları tamamlayan 152 aday Turkcell'de işe başladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:44
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İstanbul Bilgi Üniversitesi, Can Holding'e satıldı Kürt İdris'in, Bülent Ersoy'un "Silahını ver" teklifine verdiği efsane yanıt "Fazla ses çıkartıyorsunuz" diyerek karı-kocaya kurşun yağdırdı