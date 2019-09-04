Son Dakika Haberleri: Genç yetenekler iş hayatına Turkcell’le başlıyor
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Genç yetenekler iş hayatına Turkcell’le başlıyor

3 saat önce

Turkcell'in kariyer koçluğu sistemi sunan GNÇYTNK programı kapsamında tüm aşamaları tamamlayan 152 aday Turkcell'de işe başladı.

Genç yetenekler iş hayatına Turkcell’le başlıyor, System.String[]

Turkcell'in kariyer koçluğu sistemi sunan GNÇYTNK programı kapsamında tüm aşamaları tamamlayan 152 aday Turkcell'de işe başladı.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:44 
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