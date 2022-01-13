Genç yeteneklere yapay zeka odaklı "Innovation Campus" daveti - Son Dakika

Yetenekli gençlerin, kalkınma alanındaki sorunlara yapay zeka kullanarak çözüm bulmayı öğrenecekleri "Innovation Campus" programına başvurular, 15 Ocak'a kadar yapılabilecek.

ODTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics'in Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), ODTÜ ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) iş birliğiyle hazırlanan Innovation Campus programı, üçüncü kez düzenlenecek.

Yapay zekayı odağına alan 5 aylık programa, 18-29 yaş arası gençler başvurabilecek. Başvuru sahipleri, eleme sürecinde teknik testlerden ve yetkinlik bazlı bir değerlendirmeden geçecek.

Başarılı bulunan 25 genç, ODTÜ profesörleri tarafından Samsung'un yapay zeka konusundaki küresel müfredatı ile 5 ay boyunca, 350 saat sürecek bir eğitim programına katılmaya hak kazanacak. Katılımcılar, alacakları eğitimin ardından becerilerini sergileyebilecekleri projeleri tasarlayarak, fikirlerini hayata geçirmelerini sağlayacak maddi destek ve koçluk desteği almak için yarışacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan gençler, program sonunda sertifika alacak.

Birleşmiş Milletler kuruluşlarının ve ortaklarının günlük çalışmalarına yapay zeka ve büyük veri araştırmalarını entegre ederek destek sağlamayı amaçlayan SDG AI Lab (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Yapay Zeka Laboratuvarı), iş ortaklarından biri olarak Innovation Campus programında aktif rol oynayacak.

Projelerle kalkınma alanındaki sorunlara çözüm aranacak

Teması, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) olarak belirlenen yarışmada bu çerçevede en fazla ilerleme potansiyeli sergileyen projeler ödüle hak kazanacak. UNDP uzmanları katılımcılara konu hakkında ve edindikleri yeni becerileri kalkınma projelerinde nasıl kullanabilecekleri konusunda yönlendirme sağlayacak.

Kıdemli insan kaynakları uzmanları da mesleki başarı için gereken yaşam becerileri konusunda eğitim verecek. Teknoloji sektöründen mentorlar ve rol modeller de program katılımcıları ile deneyimlerini paylaşacak.

Program başvuruları, 15 Ocak'a kadar "https://toptalent.co/samsung-innovation-campus" adresinden yapılabilecek.