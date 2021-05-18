Genç yeteneklerin sporla dolu dolu başarı öyküsü - Son Dakika

Genç yeteneklerin sporla dolu dolu başarı öyküsü

18.05.2021 14:04
Genç yeteneklerin sporla dolu dolu başarı öyküsü, System.String[]

Şehitkamil Belediyesi, Türk sporuna kazandırdığı birbirinden modern tesisler, alt yapılarda gerçekleştirdiği ihtisaslaşma hamlesi ve düzenlediği geleneksel organizasyonlarla genç yeteneklerin ardı ardına başarı öyküleri yazmalarına büyük katkı sağlıyor.

Şehitkamil Belediyesi, Türk sporuna kazandırdığı birbirinden modern tesisler, alt yapılarda gerçekleştirdiği ihtisaslaşma hamlesi ve düzenlediği geleneksel organizasyonlarla genç yeteneklerin ardı ardına başarı öyküleri yazmalarına büyük katkı sağlıyor. Pandemi döneminde sporcu sağlığına verilen önemin arttırıldığı çalışmalarda gençler, hayallerine emin adımlarla yürüyor.

Her yaşta ve her kesimdeki bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sağlıklı ve zinde bir toplum yapısının oluşmasına katkı sunmak ve spor kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak adına ilçenin farklı noktalarına nitelikli ve sürdürülebilirlik esasına göre yönetilen spor tesisleri inşa eden Şehitkamil Belediyesi, çocukluk çağından itibaren sporla tanışan ve branşa özgü akademi çalışmaları sonrasında hayalleri olan şampiyonluklara, rekorlarla ve kupalara ulaşan gençlerin başarı öyküleri gururlanıyor.

Pandemi döneminde de bakanlıklarca yayımlanan genelgelerde bildirilen hususlar ışığında gençlik ve spor faaliyetlerini aralıksız olarak sürdüren Şehitkamil Belediyesi, Gençlik Kampı'nda liseli ve üniversiteli gençleri 'Doğada Spor Günleri' çerçevesinde birbirinden renkli etkinliklerde buluştururken, alanında uzman eğitmenlerin sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirdiği branşlara özgü uzaktan eğitimler, yeşil-siyahlı sporcuların performanslarını korumalarına ve geliştirmelerine büyük katkı sağlıyor. Temizlik, maske ve mesafe kurallarının ön planda tutulduğu özel yetenek sınavları hazırlık kurslarında gençlerin, meslek hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına büyük destek veren Şehitkamil Belediyesi, ulusal ve uluslararası platformda büyük başarılar elde eden sporcularının yanında olmayı da unutmuyor.

Geleceğe gençlerimizin penceresinden bakıyoruz

Hayata geçirdikleri tüm projelerde gençlerin fikirlerine büyük önem verdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Geleceğe gençlerimizin penceresinden bakıyoruz. Onlara, emaneti devredene kadar çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışmalarımızı büyük bir hızla sürdüreceğiz. Hayata geçirdiğimiz tüm projelerde gençlerimizin fikirlerine büyük önem veriyor, onların eğitim, bilim, kültür, spor ve sanat alanında gerçekleştirilen çalışmalara katılım oranlarını arttırmak adına ekip arkadaşlarımızla birlikte büyük gayret sarf ediyoruz. İçerisinde bulunduğumuz ve bir an önce tamamlanmasını arzu ettiğimiz pandemi döneminde gençlerimizin sağlıklı ve zinde kalmaları, güvenilir bir ortamda sosyalleşebilmeleri adına çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu süre zarfında genelgelerle belirtilen kurallar çerçevesinde müsabık sporcularımızın antrenmanlarını devam ettirmelerini sağlıyor, onların ilimizi ve ülkemizi gururlandıran başarılarıyla büyük mutluluk duyuyoruz. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyor, bu vesile ile tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Genç yeteneklerin sporla dolu dolu başarı öyküsü
Genç yeteneklerin sporla dolu dolu başarı öyküsü
Genç yeteneklerin sporla dolu dolu başarı öyküsü
Genç yeteneklerin sporla dolu dolu başarı öyküsü
Genç yeteneklerin sporla dolu dolu başarı öyküsü
Genç yeteneklerin sporla dolu dolu başarı öyküsü
Genç yeteneklerin sporla dolu dolu başarı öyküsü

Sosyal Medya, Şehitkamil, Pandemi, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Genç yeteneklerin sporla dolu dolu başarı öyküsü - Son Dakika Spor


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