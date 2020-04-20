Genç yıldız Mauro Junior'u Alex de Souza getirecek

Transferde Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Murat Sağlam, Altay Bayındır gibi genç isimlere yönelen Fenerbahçe son olarak Mauro Junior'u gündemine aldı.

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak için uğraş verdiği PSV'nin 20 yaşındaki Mauro Junior'un kasetleri efsane kaptan Alex de Souza'ya izlettirildi.

ALEX: BU ÇOCUK MUTLAKA ALINMALI

Brezilyalı efsane, "Yeni Alex" olarak lanse edilen Brezilyalı 10 numara Mauro Junior'a hayran kaldı. Alex, "Bu çocuk gerçekten çok yetenekli. 20 yaşında ama yaşından çok olgun. Mutlaka alınmalı. Uzun yıllar hizmet eder" ifadesini kullandı. Efsane kaptan, kendisi gibi sol ayaklı olan Brezilyalı 10 numara için gerekirse kendisinin de ikna için yardımcı olabileceğini söyledi. Yönetim de bunun üzerine girişimlerini hızlandırdı.

MAURO JUNIOR KİMDİR?

6 Mayıs 1999'da Sao Paulo'da doğan Mauro Junior futbola Desportivo altyapısında başladı. 2017'de PSV altyapısına kazandırılan genç yetenek, 2019-2020 sezonunda kiralandığı Heracles'te oynadığı 26 lig maçında 6 gol, 6 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Mauro Junior'un PSV Eidnhoven ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. (Takvim)