Genç, Yıldız ve Üst Minik Kızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası - Son Dakika
Son Dakika Spor Genç, Yıldız ve Üst Minik Kızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası - Son Dakika Spor

Genç, Yıldız ve Üst Minik Kızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası

7 saat önce

Genç, Yıldız ve Üst Minik Kızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Çankırı'da sürüyor.

Genç, Yıldız ve Üst Minik Kızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Çankırı'da sürüyor.

Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 43 ilden yaklaşık 600 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın üçüncü gününde üst minik kadınlar çeyrek final müsabakaları gerçekleştirildi.

Yıldız Kız Boks Milli Takımı Antrenörü Ahmet Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Boks Federasyonunun 2020 faaliyet programında yer alan müsabakaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Şampiyonada finallerin pazar günü oynanacağını belirten Çınar, "Katılımın yüksek olduğu bir şampiyona. Her şey güzel gidiyor. Bütün sporculara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Şampiyonada ter döken sporcuların Türk kadın boks takımının altyapısını oluşturduğunu ifade eden Çınar, şunları dile getirdi:

"Üst minik, yıldız ve gençler uluslararası arenada Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek sporcular burada bütün gücüyle mücadele ediyorlar. Çünkü hedefleri büyük. Burada Türkiye şampiyonu olan sporcularımız ülkemizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edecekler. İstiklal Marşı'mızı okutacak sporcular burada şampiyon olmuş olacak." diye konuştu.

Genç, Yıldız ve Üst Minik Kızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası

Türkiye, Çankırı, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

ABD'den İdlib'teki son duruma ilişkin açıklama: 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti
Ali Babacan'dan yeni parti açıklaması: En kısa sürede huzurlarınızda olacağız Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 01:17:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç, Yıldız ve Üst Minik Kızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]