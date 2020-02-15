Genç Yönetici Okulu 2020 Zirvesi - Son Dakika
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Genç Yönetici Okulu 2020 Zirvesi

6 saat önce

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Önce emniyet ve güvenlik, önce kar ya da büyüme değil, biz süpermarket yönetmiyoruz, bizim yönettiğimiz şirket süpermarket değil, o kafayla yönetemezsin, o kafayla büyüyemezsin, o kafayla büyürsen, başımıza iş getirirsin.

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Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Önce emniyet ve güvenlik, önce kar ya da büyüme değil, biz süpermarket yönetmiyoruz, bizim yönettiğimiz şirket süpermarket değil, o kafayla yönetemezsin, o kafayla büyüyemezsin, o kafayla büyürsen, başımıza iş getirirsin." dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı tarafından Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen "Genç Yönetici Okulu 2020 Zirvesi"ne katılan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı THY bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de yaşanan değişim ve dönüşüme işaret eden Aycı, THY'nin de 2006 yılından sonra yaşadığı değişimin, Türkiye'nin değişim ve dönüşümü ile eş zamanlı gerçekleştiğine dikkati çekti.

Aycı, İstanbul Havalimanı'nın yapılması ve taşınması süreçlerine atıfta bulunarak, sürecin sıkıntısız şekilde yürütüldüğünü dile getirdi ve şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yıl çok önemli bir kar açıklayacağız. Genelde değişim ve dönüşümlerde şirketler pazar kaybeder, büyük zararlar yaşarken, biz kar açıklamayı yine başaracağız. Güçlü ve önemli bir yılı geride bıraktık. Önemli bir krizi etkiyi bilançomuzda, Boeing'lerden dolayı yaşamıştık ama onlarla da el sıkışarak, tazminat konusunu çözerek geçen yılı dostane kapatmayı başardık.

Sadece yolcu taşımada değil, kargoda da dünyada en çok ülkeye ulaşan hava yolu olmayı başardık. Turkish Cargo bugün dünyada yüzde 4,1 pazar payına sahip, dünyada yedinciliğe çıktık, hedefimiz ilk 3. Aslında hedefimiz liderlik ama şimdilik ilk üç, ilk beş diyelim."

"2020 yılına çok güçlü başlangıç yaptık"

Sorumluluk taşıdıklarını belirten Aycı, gençleri THY bünyesine katmak için de çalışmalar yürüttüklerini ve buna devam edeceklerini söyledi.

Ocak ayına güçlü bir başlangıç yaptıklarını, yıla yüzde 10 büyüme ile başladıklarını aktaran Aycı, şunları söyledi:

"Hem yolcu sayımız, hem transfer yolcu sayımızdaki hem de kargodaki artışımızla birlikte 2020 yılına çok güçlü başlangıç yaptık. Açıklayacağımız bilançomuzda tüm bu etkilerine şahit olacağız. Büyümek önemli. Her şirket büyümek ve kar etmek ister ama önemli olan biraz da kalplerde edindiğiniz yerdir. THY olarak bunu önemsiyoruz, bunu sağlamlaştırmak isteyen bir anlayışla çalışıyoruz."

İlker Aycı, uçuş emniyetinin önemine işaret ederek, şunları aktardı:

"Bizim işimiz uçuş emniyeti. Bir yerden bir yere giderken bazen bize kızanlar oluyor. 'Falanca hava yolu indi, THY neden inmedi, falanca hava yolları kalktı, siz neden kalkmadınız, sen neden Trabzon'a inmedin de başka havaalanına indin?' diyenler oluyor. Bizim işimiz uçuş emniyeti. Önemli olan sizi 1 saat geç götürelim ama sağlam ve emniyetli götürelim.

Önce emniyet ve güvenlik, önce kar ya da büyüme değil, biz süpermarket yönetmiyoruz, bizim yönettiğimiz şirket süpermarket değil, o kafayla yönetemezsin, o kafayla büyüyemezsin, o kafayla büyürsen, başımıza iş getirirsin. THY ailesi olarak asıl meselemiz bizim gönüllere girmek, kaplere dokunmaktır."

Türk Hava Yolları, ilker aycı, Genç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:52 Kaynak: AA
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