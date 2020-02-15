Genç Yönetici Okulu 2020 Zirvesi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Genç Yönetici Okulu 2020 Zirvesi - Son Dakika Ekonomi

Genç Yönetici Okulu 2020 Zirvesi

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, "Türkiye'de oyun sektörü çok başarılı gidiyor.

Genç Yönetici Okulu 2020 Zirvesi, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, " Türkiye'de oyun sektörü çok başarılı gidiyor. Türkiye'de 3-4 oyun şirketimiz 300-400 çalışanla yılda 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıyor, çok yeni ve genç şirketler bunlar." dedi.

Kacır, Türkiye Gençlik Vakfı tarafından Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen "Genç Yönetici Okulu 2020 Zirvesi" kapsamında düzenlenen panele katıldı.

Gençler için Türkiye'de teknoloji alanında yer almak için çoğu şeyin mümkün olduğunu belirten Kacır, teknoloji girişimciliğinin Türkiye'de giderek genişleyen bir alan olduğunu aktardı.

Türkiye'de teknoloji girişimciliğini güçlü şekilde desteklediklerinin altını çizen Kacır, önümüzdeki dönemde de bu desteklere daha sağlam şekilde devam edeceklerini bildirdi.

Fatih Kacır, Türkiye'de oyun sektörünün çok başarılı gittiğini belirterek, "Türkiye'de 3-4 oyun şirketimiz 300-400 çalışanla yılda 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıyor, çok yeni ve genç şirketler bunlar. Geleceğin yöneticiliği adayları için girişimcilik çok büyük fırsat taşıyor. Gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Milli Teknoloji Hamlesi çok önemli bir şemsiye"

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar da paneldeki konuşmasında yaptıkları çalışmalar hakkında gençlere bilgi verdi.

Gelinen noktada hedeflenen şeylerin olabileceğini gördüklerini dile getiren Bayraktar, şunları söyledi:

"Türkiye'de önemli bir ekosistem var. Milli Teknoloji Hamlesi çok önemli bir şemsiye. Bu stratejilere sahip çıkarsak başarılı oluruz. Ülke olarak geleceğimizin parlak olduğunu düşünüyorum. Bu devirde, bu tarz teknolojik yenilikçi işler yapmaya aday grupların girişimleri, yatay hiyerarşiye dayalı. Örneğin biz de Selçuk Bey ne kadar yoğun çalışıyorsa, ekip de o kadar yoğun çalışıyor. Bir hedefimiz var, bunu başarmak için hiyerarşik bir ayrım yok, olamaz da..."

Bayraktar, konuşmasında genç yönetici adaylarına tavsiyelerde bulunarak, birlikte çalışacakları adaylarla ne gibi süreçler yürüttükleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye, Fatih, Genç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TESK Başkanı Palandöken: Dizi, film ihracatındaki başarı avantaja çevrilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda parti üyesi ile görüştü, salonda kahkaha tufanı koptu Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika Haberleri
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı
22:42 Rus milyarder Abramovich'in kızı Sofia sosyal medyada sevgili arıyor
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 23:37:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç Yönetici Okulu 2020 Zirvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]