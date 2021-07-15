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Genç yönetmen Meryem Sena Metin, 15 Temmuz darbe girişimini metaforlarla anlattı - Son Dakika

Genç yönetmen Meryem Sena Metin, 15 Temmuz darbe girişimini metaforlarla anlattı

15 Temmuz 2021 Perşembe 12:33

15 Temmuz darbe girişimini farklı metaforlarla anlatan "Son Görülme" kısa metraj filminin yönetmeni Meryem Sena Metin, "O olağanüstü gecenin anlatım biçiminin bu olacağına karar verdim. Çünkü bu anlatım biçimi beni çok etkilemişti.

15 Temmuz darbe girişimini farklı metaforlarla anlatan "Son Görülme" kısa metraj filminin yönetmeni Meryem Sena Metin, "O olağanüstü gecenin anlatım biçiminin bu olacağına karar verdim. Çünkü bu anlatım biçimi beni çok etkilemişti. Aynı zamanda o geceye dair görselleri kullanmadan etkinin hala devam ettiğini anlatmak istediğim için bu doğru bir tercihti." dedi.

Medya Sanat Merkezi, İstanbul Medya Akademisi ve Eyüp Film Akademisi'nde sinema eğitimlerini tamamlayan genç yönetmen, şimdiye kadar "Özçekim", "100. Gül" ve "Sebu ile Agi" adında ödüllü kısa filmlere imza attı.

Metin, "Son Görülme" kısa filminin ortaya çıkış ve çekim sürecine dair AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016 gecesi olaylara çok yakından şahit olduğunu belirterek, "Film bu olağanüstü gecenin burada kalmayıp muhakkak ilerleyen yıllarda hakkıyla anlatılmasını istediğim kararımdan ortaya çıktı. Çünkü insanlar çok farklı bir motivasyonla dışarı çıktılar ve hayatlarının tam ortasından ikiye ayrılan bir süreç oldu. Orası bir çok insan için dönüm noktası oldu." açıklamasını yaptı.

"O geceye dair görselleri kullanmadan etkinin hala devam ettiğini anlatmak istedim"

Özellikle o gecenin sonrasında şehit ve gazi yakınlarının hayatlarındaki değişimlere odaklandığını dile getiren genç yönetmen, "Ben o gecenin etkisini zaten çoğu haberde ve belgeselde gördüğümüzü düşünerek sonrasında ne olduğuna odaklandım. Bu aniden olan gidişatın yakınlarının ve ailelerin üzerinde nasıl bir etkisi oldu bunu anlamaya çalıştım. Toplumsal olaylar zaten ilham aldığım ve beslendiğim bir alan. Onların sinemada gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Metin, toplumsal vakaların sıcağı sıcağına ele alınması yerine, üzerinden belli bir vakit geçince anlatılması gerektiği yorumunu yaparak, toplumsal travmanın etkilerinin gözlemlenmesini istediği için 2021'e kadar beklediğini söyledi.

Hikayenin doğru anlatım biçimini önemsediğine dikkati çeken Meryem Sena Metin, şunları kaydetti:

"Bir gece rüyamda karşıdaki boş duvarın üzerinden yazılar geçtiğini ve bu yazılardan çok iyi film yapabileceğimi hayal ettiğimi hatırlıyorum. Rüyalarımda film yapmakla ilgili çok sık bir şeyler görürüm. Ancak bir boş duvardan film yapma fikri beni etkilemişti. Rüyamda da bir yazar arkadaşım geliyordu ve ona danışarak nasıl film yapabileceğimiz üzerine konuşuyorduk. Uyandığımda gerçekten bu yazar arkadaşımla iletişime geçtim ve birlikte filmin hikayesini oluşturmaya başladık. O olağanüstü gecenin anlatım biçiminin bu olacağına karar verdim. Çünkü bu anlatım biçimi beni çok etkilemişti. Aynı zamanda o geceye dair görselleri kullanmadan etkinin hala devam ettiğini anlatmak istediğim için bu doğru bir tercihti. Deneysel ve kurmaca arasında yakın bir tür olmasını istedim. İkisine de tam olarak ait olsun istemeyerek yeni bir şey denemek istedim. Umarım başarabilmişimdir."

Metin, "Son Görülme" kısa filminin festival yolculuğuna devam edeceği bilgisini verdi.

"Toplumsal olayları metaforlaştırarak anlatmaya devam edeceğim"

Gelecekteki projelerine ilişkin bilgiler veren genç yönetmen, "Yine toplumsal konularda çalışmaya devam edeceğimi umuyorum. Ama yine 'Son Görülme'de olduğu gibi daha deneysele, metafora ve sembole yakın anlatım biçimlerini tercih edeceğim. Bu filmde çarşaflar bir metafora dönüştürüldü. Daha önce çarşafın sinemada nasıl bir anlatım dili olduğunu araştırdığımda pek bir şeye aracılık etmediğini görüp özellikle yeni bir anlatım dili üzerine koymuştum. Yine toplumsal olayları daha önce tercih edilmemiş nesneler üzerinden metaforlaştırarak anlatmayı tercih edeceğimi tahmin ediyorum." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün kısa film yapım desteğini alan film, 6. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması ve İstiklal Kısa Film Yarışması'nda finalist, Adalet Bakanlığı Önce Adalet, Önce İnsan Kısa Film Yarışması'nda ise Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Meryem Sena Metin'in üstlendiği kısa filmin görüntü yönetmenliğini Ulvi Çakmak, kurgusunu Umut Sakalllıoğlu, müziklerini de Ali Saran yaptı.

Resim öğretmeni genç bir kızın 15 Temmuz 2016 gecesi babasıyla mesajlaşmasını konu edinen kısa filmin oyuncu kadrosunda Cemre Yeşilbursa ve Yusuf Gökhan Atalay yer alıyor.

Genç yönetmen Meryem Sena Metin, 15 Temmuz darbe girişimini metaforlarla anlattı
Genç yönetmen Meryem Sena Metin, 15 Temmuz darbe girişimini metaforlarla anlattı
Genç yönetmen Meryem Sena Metin, 15 Temmuz darbe girişimini metaforlarla anlattı
Genç yönetmen Meryem Sena Metin, 15 Temmuz darbe girişimini metaforlarla anlattı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç yönetmen Meryem Sena Metin, 15 Temmuz darbe girişimini metaforlarla anlattı - Son Dakika


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