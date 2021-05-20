GENÇ YÖNETMENDEN REKOR

İstanbul Aydın Üniversitesi
reklam bölümü mezunu olan 26 yaşındaki genç yönetmen, 6 aylık uzun bir maratonun ardından kendi kulvarında tekrarı zor bir rekor kırdı. Müzik piyasasındaki durağan dönemi kariyeri adına bir fırsat ve dönüm noktasına çeviren Enes Bilal Taşçı, en büyük hedefinin ise Türkiye
'ye uluslararası arenada ödüller kazandıracak projelere imza atmak olduğunu dile getirdi.
İşte genç yönetmenin yönetmen koltuğuna oturduğu "Trabesk" klipler;
Ece Mumay - Duygularım
Kim Bu Reyhan - Kime bu inat
Begüm Polat - Doyulur mu
Yaren Doğan - Yalancısın
Ahsen Almaz - Oyuncak Gibi
Dogu Kılıç & Merve Gündoğdu
- Severmisin Yeniden
Fatih Burdurlu - Yalancı Bahar
Bursalı Mutlu - Unutamadım