Genç yürüyüşçü olimpiyat hayali için çalışıyor

Gaziantep'te 5 yıl önce okul seçmelerinde keşfedilmesinin ardından atletizme başlayan, daha sonra yürüyüş alanında kariyerine yön veren 16 yaşındaki Elif Nur Özbey, olimpiyatlarda yarışmayı hedefliyor.

Azimli çalışmaları sonucu çeşitli yarışmalarda Türkiye dereceleri elde eden ve kısa sürede 25 madalya kazanan Özbey, milli takıma girmenin mutluluğunu yaşıyor.

Elif Nur Özbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüyüş sporuyla tanıştıktan sonra dereceler almaya başladığını, bu durumun kendisini daha da hırslandırdığını söyledi.

Antrenörü sayesinde yürüyüşe devam ettiğini dile getiren Özbey, "Bu spor hakkında bilgim yoktu. Çok ilginç gelmişti. Yürümeye başlayınca yeteneğim olduğunu gördüm. İki yıldır yürüyorum. 2 yılda güzel başarılar elde ettim." dedi.

Bu yıl milli takıma girmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Özbey, şunları kaydetti:

" Antalya'da düzenlenen milli takım seçmesi olan 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Yarışırken milli takıma gireceğim konusunda endişelerim vardı. Bir ara umutsuzluğa bile kapılmıştım. Çok şükür hem milli oldum hem Türkiye birincisi oldum. Bunun yanı sıra bu yıl Ukrayna'da düzenlenen 5 kilometrelik Balkan Şampiyonası'nda dördüncü, İstanbul'da düzenlenen 3 kilometrelik 18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Bugüne kadar 25 madalya elde ettim. Ben ne kadar mutlu oluyorsam ailem de o kadar mutlu oluyor. Olimpiyatlarda Türkiye adına yarışmak istiyorum. Bunun için de elimden geldiğince çalışıyorum."

Aynur Erdoğan: "Çok özverili, hırslı"

Antrenör Aynur Erdoğan da Elif Nur'u 5 yıl önce okullarda yetenek taramasında seçtiğini, daha sonra yürüyüşe yatkınlığını keşfettiğini belirtti.

Elif Nur'un ilk yarışlarından itibaren dikkati çekmeye başladığını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Daha ilk yarışında Türkiye dereceleri elde etmeye başladı. Kısa sürede milli takıma girmeyi başardı. Şu anda yürüyüş kız takımında sadece Elif Nur Özbey milli takımda. Çok özverili, hırslı. Yemesine, içmesine, uykusuna kadar her şeye dikkat eden bir sporcu. Eksikliklerini kendisiyle tartışabiliyoruz. Eksiklik olduğu zaman bunu gidermek için çok çaba sarf ediyor. Tüm başarılı sporcularımda olduğu gibi Elif için de hedefimiz olimpiyatlarda başarılı olmak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inancım tam."