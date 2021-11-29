Genç yüzücüler en iyi derecelerini elde etti - Son Dakika

Müsabakalara aralarında Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün de bulunduğu Nevşehir, Kayseri ve Kırşehir'deki 18 kulüpten 156sporcu katıldı.

Yarışlarda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Rüzgar Biçimveren, Elif Yücel, Ekin Özdolap, Doğukan İlter Karacaoğlu, Recep Özdemir, Nidanur Çetinel ve Nil Kara derecelerini bir önceki yarışmadaki derecelerinden daha aşağı çekerek(Best Time) en iyi zamanlarına ulaştı.

Nevşehir Belediyesi sporcuları 11 yaş kategorisi için 10-12 Aralık tarihlerinde Trabzon'da ve 12 yaş kategorisi için 17-19 Aralık tarihlerinde Edirne'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılarak Nevşehir'i temsil edecekler.