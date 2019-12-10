Son Dakika Haberleri: Genç yüzücüler İstanbul'a madalya ile döndü
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Genç yüzücüler İstanbul'a madalya ile döndü

6 saat önce

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Yüzme Yarışları Finali'nden Maltepe Üniversitesi Spor Kulübü sporcuları 4 altın ve 3 bronz madalya ile döndü.

Genç yüzücüler İstanbul'a madalya ile döndü, System.String[]

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Yüzme Yarışları Finali'nden Maltepe Üniversitesi Spor Kulübü sporcuları 4 altın ve 3 bronz madalya ile döndü.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Ankara'da, 5-8 Aralık tarihinde yapılan 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Yüzme Yarışları Finaline katılan Maltepe Üniversitesi Spor Kulübü sporcuları bin 300 sporcunun katıldığı müsabakalardan 4 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Yüzme baş antrenörü Nezih Erel ve yüzme antrenörü Kaan Boyacıoğlu'nun önderliğinde yarışmaya katılan öğrencilerden Berke Şadoğlu, Ayşim Şafak, Begüm Örge, Defne Mira Gezmiş altın madalya kazanırken, Fulya Doğan, Derin Sayın ve Yaşar Ege Erdoğan ise bronz madalya elde etti.


Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:46 Kaynak: DHA
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