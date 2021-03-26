Genç ziraat mühendisi köyünde yetiştirdiği "ata tohumları"nı çiftçilere ücretsiz gönderiyor - Son Dakika

Genç ziraat mühendisi köyünde yetiştirdiği "ata tohumları"nı çiftçilere ücretsiz gönderiyor

26.03.2021 12:27
Genç ziraat mühendisi köyünde yetiştirdiği

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan ziraat mühendisi Muhterem Özsoy Çilata, üniversiteden mezun olduktan sonra evlenerek yerleştiği köyündeki bahçesinde yetiştirerek çoğalttığı "ata tohumları"nı daha fazla yerde yetişmesi için isteyen çiftçilere hediye ediyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan ziraat mühendisi Muhterem Özsoy Çilata, üniversiteden mezun olduktan sonra evlenerek yerleştiği köyündeki bahçesinde yetiştirerek çoğalttığı "ata tohumları"nı daha fazla yerde yetişmesi için isteyen çiftçilere hediye ediyor.

Ankara Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra köyüne yerleşen 31 yaşındaki Çilata, babadan kalma bahçesinde yaptığı çalışmalarla ata tohumlarını çoğalttı.

Ekebileceğinden çok daha fazla tohum elde eden Çilata, hem tohumların ziyan olmaması hem de diğer çiftçilerin de bunlardan ürün elde edebilmesi için çalışma başlattı.

Sosyal medya üzerinden elinde bulunan ata tohumlarını hediye edeceğini duyuran Çilata'ya, 20 ilden 732 kişi ulaştı.

Çilata, tohumları kendisine ulaşan çiftçilere gönderdi.

"Diğer insanlar tarafından da kullanılmasını istiyorum"

Muhterem Özsoy Çilata, AA muhabirine, kendi çabalarıyla üreterek çoğalttığı ata tohumlarının diğer insanlar tarafından da kullanılmasını istediğini söyledi.

Çilata, elinden geldiğince tohum dağıtmaya çalıştığını anlatarak, "Sosyal medya üzerinden 732 kişiye ulaştım. Hepsi kendi üretimim olan bu tohumları ücretsiz olarak onlara dağıtıyorum. Hiçbir karşılık beklemiyorum. Bunu da gelecek nesillere güzel bir şey bırakabilmek için yapıyorum. Ata tohumları olarak kendi üretimim olan mısır, kabak, tere, maydanoz, fasulye, dağ ıspanağı, kudret narı, salatalık, domates ve sarımsağın yanı sıra adını sayamayacağım çok sayıda tohumum var. Kime ne denk gelirse göndermeye çalışıyorum." diye konuştu.

Ziraat Mühendisi, Mudurnu, Tohum, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç ziraat mühendisi köyünde yetiştirdiği 'ata tohumları'nı çiftçilere ücretsiz gönderiyor - Son Dakika


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