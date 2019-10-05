Son Dakika Haberleri: Genç, ziyaretçilere Ortahisar'ı anlattı
Son Dakika Güncel Haber

Genç, ziyaretçilere Ortahisar'ı anlattı

44 dakika önce

İstanbul'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Trabzon Günleri'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ziyaretçilere Ortahisar'ın kültürel, tarihi, turistik değerleri ve doğal güzellikleri hakkında bilgi verdi.

Genç, ziyaretçilere Ortahisar'ı anlattı, System.String[]

İstanbul'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Trabzon Günleri'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ziyaretçilere Ortahisar'ın kültürel, tarihi, turistik değerleri ve doğal güzellikleri hakkında bilgi verdi.


Yenikapı miting alanında düzenlenen organizasyonda Ortahisar standını dikkatli gözlerle inceleyen vatandaşlar bu sayede Trabzon kültürünü yakından tanıma fırsatını buluyor.


Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kenti tanıtmak için belediye imkanları ölçüsünde çeşitli organizasyonlara katılmaya gayret gösterdiklerine dikkat çekerek, her geçen yıl artan turist ve ziyaretçi sayısıyla bunun karşılığını aldıklarını söyledi. Birçok fuar ve etkinliğe katılarak deneyim kazandıklarını belirten Başkan Genç yaptığı açıklamada, "Yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlara katılarak reklam ve tanıtım nasıl yapılır, bir kent nasıl tanıtılır, neler ön plana çıkartılır, ziyaretçiler nelere ilgi gösterir gibi pek çok konuda deneyim sahibi olduk. Artık her katıldığımız etkinliğe belli bir birikimle hazırlanıyoruz. Bu şekilde adeta her etkinlikten bir şeyler kaparak, kentimizin tanıtılması için gerekli planlamaları ve hazırlıkları edindiğimiz bu tecrübe birikimiyle beraber daha da başarılı bir şekilde yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Ahmet Metin Genç, Ortahisar, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarım Kredi Kooperatifi, 15 olan mağaza sayısını 500'e çıkaracak
Erdoğan'ın talimat vermesine rağmen Uzungöl'deki yapılar boşaltılmadı Deprem sonrası telsiz satışları 3 kat arttı Erdoğan, Hakan Çavuşoğlu'nun oğluyla çektirdiği fotoğrafı "Anlaşıldı" notuyla paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 14:25:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç, ziyaretçilere Ortahisar'ı anlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]