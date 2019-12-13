"GençBizz Lise Girişimcilik Programı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'GençBizz Lise Girişimcilik Programı' - Son Dakika

"GençBizz Lise Girişimcilik Programı"

6 saat önce

Karabük, Bartın, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Genç Başarı Eğitim Vakfı arasında imzalanan "Çocuklar ve Gençler Arasında Girişimcilik Bilincini Yaygınlaştırma" işbirliği protokolü eğitimleri Safranbolu'da gerçekleştirildi.

Karabük, Bartın, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Genç Başarı Eğitim Vakfı arasında imzalanan "Çocuklar ve Gençler Arasında Girişimcilik Bilincini Yaygınlaştırma" işbirliği protokolü eğitimleri Safranbolu'da gerçekleştirildi.


Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ve Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çelik Ören'in katılımıyla "Geleceğim Mesleğim" temasıyla Safranbolu'da gerçekleştirilen "GençBizz Lise Girişimcilik Programı" öğretmen eğitimlerine Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta görevli 60 öğretmen katıldı.


Vargeloğlu, öğrenim kurumlarındaki müfredat programını zenginleştirmek, öğrencilerin olumlu davranışlarını desteklemek, iş becerilerini öğrenmelerini sağlamak ve yenilikçi düşünme tarzını benimsemelerini teşvik edilecek programla; öğrencilerin çeşitli uygulamalı çalışmalar ve farklı öğrenme biçimlerini destekleyen teknolojik araçlarla, okulda öğrendikleri ile dünya ekonomisindeki başarı koşulları arasındaki bağlantıyı daha derinden kavramalarının amaçlandığını belirtti.


GençBizz Lise Girişimcilik Programına katılacak olan lise öğrencilerine eğitim verecek öğretmenlere kuruluş, iş fikri, sermaye, üretim, satış, tasfiye ve mezuniyet konu başlıkları ile 2 gün süreyle eğitimler verildi. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:30 Kaynak: İHA
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