GençBizz projelerine mentorlar aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel GençBizz projelerine mentorlar aranıyor - Son Dakika

GençBizz projelerine mentorlar aranıyor

6 saat önce

GençBizz Lise Girişimcilik Programı kapsamında mentorlar aranıyor.

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GençBizz Lise Girişimcilik Programı kapsamında mentorlar aranıyor.


Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Genç Başarı Eğitim Vakfı iş birliğiyle 2019-2020 eğitim-öğretim yılı içinde uygulanan GençBizz Lise Girişimcilik Programı dahilinde Amasya ve Samsun illerinde (programa dahil olan TR83 Bölgesi illeri) ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlere programın sunumu gerçekleştirilip eğitim verilmişti. Bu proje kapsamında mentorlar aranıyor.


GençBizz Lise Girişimcilik Programı; 14-18 yaş grubu lise öğrencilerinin danışman öğretmenleri ve iş dünyası gönüllü mentorları eşliğinde bir eğitim döneminde girişimcilik becerilerini yaşayarak öğrendiği bir ekonomik eğitim programı. Bu kapsamda Samsun'dan 16 ve Amasya'dan 2 proje ekibi çalışmaya dahil edilmiş ve bu öğrenci ekipleri için mentorlar aranmakta. Öğrencilerden oluşan her şirketi; rol model, kolaylaştırıcı ve bilgi tecrübe paylaşımında bulunacak bir mentor ile eşleştirerek çalışmalara ivme kazandırmak hedefleniyor.


Mentorluk için aranan kriterler ise şunlar:


Minimum 5 yıllık iş tecrübesi olan, ayda bir/bir buçuk saatlik toplantılar ile okulda eşleştiği şirketi ziyaret edebilecek gönüllü iş insanları olmaları, genç başarı eğitim vakfı tarafından verilecek 2 saatlik bilgilendirme eğitimine katılmış olmaları önemli olacak. Bu bilgilendirme, yüz yüze, ya da çevrimiçi eğitim şeklinde planlanabiliyor. - SAMSUN

Samsun, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:12 Kaynak: İHA
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