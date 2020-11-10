Gence'de coşkulu zafer kutlaması - Son Dakika

Gence'de coşkulu zafer kutlaması
10.11.2020 05:09
Gence'de coşkulu zafer kutlaması GENCE-Dağlık Karabağ ilgili imzalanan ateşkesin ardından masada ve sahada Ermenistan'a karşı alınan büyük zaferi Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de halk coşkuyla kutladı.
Gence'de coşkulu zafer kutlaması
GENCE - GENCE- Dağlık Karabağ ilgili imzalanan ateşkesin ardından masada ve sahada Ermenistan'a karşı alınan büyük zaferi Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de halk coşkuyla kutladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev müjdeli haberi duyurmasının ardından Azerbaycanlılar sokağa çıkma yasağına rağmen zafer kutlaması için sokaklara döküldü. Ülkenin ikinci büyük kenti Gence'de halk, Karabağ için masada ve sahada alınan zaferi coşkuyla kutladı. Bazı vatandaşlar kornaya basarak araçlarıyla tur atarken, bazıları da Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Karabağ zaferini sokak ortasında halay çekerek kutlayan Azerbaycanlılar adeta bayram havası yaşadı.
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