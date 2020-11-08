Gence'de Şuşa'nın Ermeni işgalinden kurtarılışına davullu zurnalı kutlama - Son Dakika

Gence'de Şuşa'nın Ermeni işgalinden kurtarılışına davullu zurnalı kutlama

08.11.2020 18:12

Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de halk, Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını coşkuyla kutladı.

Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de halk, Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını coşkuyla kutladı. Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının açıldığı kutlamalarda bazı vatandaşlar davullu zurnalı halay çekti.

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Şuşa'nın Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını açıklamasının ardından Gence halkı, sokaklara dökülerek kutlama yaptı. Kutlamalarda, birçok kişi caddelere çıkarak araçlarıyla korna çaldı. Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının açıldığı kutlamalarda, bazı vatandaşlar ise davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

Kutlamalara katılan Ahmed Alışov yaptığı açıklamada, "Karabağ Azerbaycan'dır. Başka hiç kimsenin değil Azerbaycan'ındır. Karabağ her zaman Azerbaycan'ın olmuştur ve olacaktır da. Yaşasın Azerbaycan ordusu" dedi.

Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ı desteklediğini belirten Perviz İsmayılov, "Azerbaycan halkını tebrik ediyorum, gözlerimiz aydın olsun. Yaşasın İlham Aliyev. Türk kardeşlerimize sağlık diliyorum. Onlar her zaman bizi destekledi, onları da tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kutlamalara katılanlardan Nicat İsmayılov ise, "Karabağ Azerbaycan'dır. Başka hiç kimse bunu inkar edemez. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün Azerbaycan halkını böyle bir kutlama yaptığımız için teşekkür ediyorum. Azerbaycan ve Türkiye bir millettir" diye konuştu.

(Kamil Nadirli - Aykut Zor/İHA)

Gence'de Şuşa'nın Ermeni işgalinden kurtarılışına davullu zurnalı kutlama
Gence'de Şuşa'nın Ermeni işgalinden kurtarılışına davullu zurnalı kutlama
Gence'de Şuşa'nın Ermeni işgalinden kurtarılışına davullu zurnalı kutlama
Gence'de Şuşa'nın Ermeni işgalinden kurtarılışına davullu zurnalı kutlama

Ermenistan, Azerbaycan, Kutlama, Ermeni, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gence'de Şuşa'nın Ermeni işgalinden kurtarılışına davullu zurnalı kutlama - Son Dakika


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