Gence'deki saldırıya uykuda yakalan Askerov: "Yaşananları rüya sandım" - Son Dakika

Ermenistan ordusunun sivil halkı hedef aldığı Gence'deki füze saldırısında, enkaz altından yaralı olarak kurtarılan ve saldırıda ailesinden 5 kişiyi kaybeden Rövşen Askerov yaşadığı o korku dolu anları anlattı. Askerov, "Enkazdan çıkartıldığımda hala uykuda olduğumu yaşananlarının ise rüya olduğunu zannettim" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan'ın Gence kentinde sivil yerleşim birimlerine yönelik füze saldırısı düzenlemiş, saldırı sonucu 13 sivilin hayatını kaybetmiş ve en az 50 kişi de yaralanmıştı. Gence'ye düzenlenen füze saldırısına ailesiyle birlikte evinde uykuda yakalanan Rövşen Askerov, enkaz altından çıkarıldığında kendisinin hala uykuda olduğunu ve yaşananların rüya zannettiğini söyledi. 9 kişilik ailesinden ağabeyinin sağlık durumunun iyi olduğunu annesi ile kardeşinin hastanede tedavilerinin devam ettiğini söyleyen Askerov, babasını, ablasını, kız kardeşlerini ve yeğenlerinin şehit olduğunu söyledi. Askerov, savaş suçu işleyerek sivilleri hedef alan bebek katili Ermenistan'a ateş püskürdü.

"SALDIRIYA UYKUDA YAKALANDIM, UYUMAYA DEVAM ETTİM, RÜYA CENNETİM"

Genceye düzenlenen füze saldırısında uykuda yakalanan Rövşen Askerov, "Saldırının öncesinde dışarıda çocuklarla oyun oynayarak daha sonra içeriye geçtik. Uykudayken önce bir gürültü, ardından da komşuların bizi çağırdığını duydum. Ben uykuda rüya sandım ve uyumaya devam ettim. Yatağımda dönmek istedim ama kımıldayamadığımı fark ettim. Enkazın altından nasıl çıkartıldım onu bile hatırlayamıyorum, büyük bir şok yaşadım. Füze saldırısında babamı, ablamı, büyük yeğenimi, 10 aylık yeğenimi kaybettim. Oğlum ve annem yaralı hastanede tedavi altındalar" diye konuştu.

"BİZ TÜRKLER SİVİLLERİ, BEBEKLERİ ASLA HEDEF ALMAYIZ"

Sivilleri hedef alarak füze saldırısı düzenleyen Ermenistan'a seslen Askerov, "Ermenistan'a tek söyleye bileceğim şey onlar karaktersiz ve namussuzdurlar. Savaşta erkek erkeğe savaşılır. Savaşmak istiyorlarsa gelip benimle savaşsınlar. Hiç kimse korkacak değiliz. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Ordumuz sağ olsun. Onların kanları yerde kalmayacak. Biz onların bebeğini, çocuğuna dokunmuyoruz. Biz Türk halkında böyle bir şey göremezsiniz. Onlarda insanlık kalmamış, insan olanlar bu hareketi yapmaz. Bütün dünya gözünü açıp görsün ki, bunlar biz Müslümanlara ne yapıyor bilsin" ifadelerini kullandı.

(Kamil Nadirli - Aykut Zor/İHA)