Gence halkı Ermenistan saldırısında hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika

Gence halkı Ermenistan saldırısında hayatını kaybedenleri andı

13.10.2020 00:57
Gence halkı Ermenistan saldırısında hayatını kaybedenleri andı, System.String[]

Ermenistan ordusu tarafından gece saatlerinde Gence'ye yapılan füzeli saldırıda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Ermenistan ordusu tarafından gece saatlerinde Gence'ye yapılan füzeli saldırıda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Ermenistan ordusunun Gence'ye düzenlendiği saldırının ardından halk yaralarını sarmaya çalışıyor. Bugün füze atılan bölgede yetkililerin de katılımıyla anma töreni düzenlendi. Füzenin düştüğü alandaki enkazın yanında düzenlenen törene Azerbaycan'da görevli olan büyükelçiler, diplomatlar, saldırıdan kurtulan siviller ve hayatını kaybeden kişilerin yakınları katıldı.

Anma törenine katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev açıklamalarda bulundu. Düşen füzenin isminin "SCUD" olduğunu belirten Hacıyev, "Bu füzelere nükleer başlıklar da takılıyor. 500 binden fazla nüfuzu olan bir şehre balistik füze SCUD atılmıştır. Her ülkenin uyması gereken savaş kuralları ve etik kurallar vardır. Biz bunu vahşilik ve barbarlık olarak görüyoruz" dedi.

Saldırıdan sağ kurtulan Meryem Hasanova'nın annesi Elmira Gurbanova yaptığı açıklamada, "Bizi çok büyük bir şeyle vurdular. Ben füzenin evin içine düştüğünü sandım. Evin tavanı üzerimize çöktü. Tavan, aynalar her şey çocukların üzerine düştü. Çok büyük facia oldu. İki yaşındaki çocuk ne anlar ki. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hastalar uyuduğu yerde bize böyle saldırdılar. Korkmuyoruz vatan sağ olsun. Cumhurbaşkanımıza, ordumuza inanıyorum her şey iyi olacak. Bu çocuğu zorla çıkardık" diye konuştu.

Saldırıdan kurtulan küçük kız Aylin Hasanova, "Evler dağılmış, çatı yok olmuştu. Evimiz tamamen dağılmıştı. Kız kardeşimin başına 2 dikiş attılar. Evden zorla çıktık. Beni evden annem çıkardı" dedi.

Ermenistan'ın füzeli saldırılarının ardından kentte birçok iş yerleri hasar aldı ve bazı evler ise enkaza döndü. Saldırıda 9 sivil yaşamını yitirirken 39 sivil de yaralanmıştı. Ermenistan güçlerinin saldırısı sonucunda şu ana kadar 41 sivil hayatını kaybetti ve 200 fazla sivil ise yaralandı. - GENCE

Azerbaycan, Ermenistan, Sivil, Füze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gence halkı Ermenistan saldırısında hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika

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