Son dakika haberleri! - Gence'nin ilk şehidi Burceliyev'in amcası İHA'ya konuştu- Azerbaycanlı şehidin amcası: "15 ay önceden şehit olacağını hissetmişti" - Son Dakika

- Gence'nin ilk şehidi Burceliyev'in amcası İHA'ya konuştu

Azerbaycanlı şehidin amcası: "15 ay önceden şehit olacağını hissetmişti"

GENCE - Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ savaşında Terter cephesinin ilk şehitlerinden İlgar Burceliyev'in amcası Anar Burceliyev İHA'ya konuştu. İlgar'ın savaşa gitmeden önce şehit olacağını hissettiğini belirten amca Burceliyev, "İlgar bize, vatan borcumu ödemeye gidiyorum ama biliyorum ki geri dönmeyeceğim, şehit olacağım" dedi.

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başlayan çatışmalar, Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanan 4'üncü ateşkesin ardından 44'üncü gününde sona erdi. Azerbaycan, topraklarını geri almak için onlarca askeri şehit verirken, bir o kadarı da gazi oldu. Vatanı görevini yerine getirmek üzere askerde olan Genceli İlqar Burceliyev'de, savaşın başlamasıyla askerliğinin 13'üncü ayında Terter bölgesindeki cepheye tankçı olarak görevlendirildi. Ermeni ordusuna karşı verilen mücadelede Terter kentinin Talış Köyü yakınlarında olan Talış yüksekliği adı verilen bölgede, savaşın 2'inci günü, 28 Eylül'de şehit oldu. Şehit asker İlgar Burceliyev'in çocukluğundan beri futbolu çok sevdiği yıldızlar ve gençler kategorisinde birçok müsabakada oynadığı öğrenildi. Burceliyev'in amcası Anar Burceliyev, Azerbaycan'ın ilk şehidini İHA'ya anlattı. Acı dolu amca yeğeninin vatansever bir asker olduğunu ve askere gitmeden önce ailesiyle vedalaşırken şehit olacağını söylediğini belirtti. Burceliyev'in Terter bölgesinde tankçı olarak görevlendirildiğinde babasına mesaj atarak helallik istediği öğrenildi.

"Ben şehit olacağım"

Askerliğini yapmak üzere askere giden yeğeninin şehit olacağını önceden söylediğini belirten acılı amca Anar Burceliyev, "Eğer savaş çıkmasaydı Ocak'ta askerden dönecekti. Savaşın ikinci günü, 28 Eylül tarihinde Terter'in Talış köyü ve Talış yüksekliği için yapılan çatışmalarda kahramanca şehit oldu. İlgar her zaman vatanını seven, sevinç dolu bir çocuktu. Vatanına, toprağına bağlı bir çocuktu. İlgar, orta okulda okuduğunda bile eline ve yüzüne Azerbaycan- Türkiye bayraklarını çizerdi. O zaman bile bayrağa sarılmayı seven bir evlattı. Her zaman onun kalbinde vatan sevgisi vardı. Biz onu askere uğurlarken, bize 'askere gidiyorum, vatan borcumu gerçekleştirmeye ama biliyorum ki geri dönmeyeceğim, şehit olacağım' dedi. Bir yıl, üç ay önce bile şehit olacağını sanki hissetmişti, o bunu biliyordu ve hissetmişti. Şehitlik büyük bir zirve ve bu İlgar'ımın en büyük arzusuydu" ifadelerini kullandı.

"Ecdadımızın toprağını geri aldık"

28 Eylül öğlen saatlerinde, saat 06.00 civarında İlgar'ın şehit olduğunu öğrendiklerini söyleyen amca Burceliyev, "Gence halkı İlgar'ı çok büyük izdihamla defnetti. Son yolculuğuna uğurladı. Gence'nin ilk şehidi, Gence Şehitliğinde defnedildi. 19 yaşındaki bir evladını kaybetmek, her bir aile için çok ağır ve zordur. İlgar'la ilgili hatıralar, onunla ilgili hoş sözler bizim tesellimizdir. Hem de artık Azerbaycan halkı kendi topraklarına geri dönüyor. Başkomutanımız İlham Aliyev'in kararlılığıyla biz bütün topraklarımızı işgalden kurtardık. 10 Kasım Azerbaycan tarihinde önemli bir yere sahiptir. Çünkü o gün biz galip geldik ve topraklarımızı geri aldık. Ecdatlarımızın toprağını geri aldık. Bu topraklarda bizim evlatlarımız yaşama hakkına sahip. Bugün şehitlerimizin de ruhu şaddır. Azerbaycan'ın bu savaştan galip ayrılacağına sonuna kadar inanıyorduk" dedi.

"Evladımızla gurur duyuyoruz"

Ordularıyla gurur duyduklarını belirten Burceliyev, "Her birimiz biliyorduk ki metin ve korkmaz bir ordumuz var. Nice İlgar gibi evlatlarımız vardı ki bir göz kırpmadan da canını vatan için feda etti. Ama o yoldan geri dönmediler ve sonuna kadar savaştılar. Ben evladımla gurur duyuyorum. Çünkü o her birimizin başına dik tuttu. Topraklarımızı kurtarmak için, vatanımızın bütünlüğü için şehit oldu" diye konuştu.