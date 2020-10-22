Gence saldırısından yaralı kurtulan kardeşler korku dolu anları anlattı - Son Dakika

Ermenistan ordusunun sivil halkı hedef aldığı Gence'deki füze saldırısında, enkaz altından yaralı olarak kurtarılan ve saldırıda dedelerini kaybeden Ağayeva kız kardeşler yaşadıkları o korku dolu anları anlattı. Ağayeva kız kardeşler, "Ölene kadar o geceyle ilgili hatıralarımız aklımızdan çıkmayacak. O gece dedemizi kaybettik" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan'ın Gence kentinde sivil yerleşim alanlarına yönelik füze saldırısı düzenlemiş, saldırı sonucu 13 sivilin hayatını kaybetmiş ve en az 50 kişi de yaralanmıştı. Gence'ye düzenlenen füze saldırısına ailesiyle birlikte evinde yakalanan Ağayeva kız kardeşler, yaşadıkları korku dolu anları İHA'ya anlattı. Saldırıda kanlar içinde kalan Ağayeva kız kardeşler, 6 kişilik ailesinden babasının, annesinin ve erkek kardeşlerinin sağlık durumunun iyi olduğunu dedesinin ise şehit olduğunu söyledi.

"O GECE DEDEM ŞEHİT OLDU"

Gence saldırısında ayağından yaralanan Aysu Ağayeva "O gece çok kötüydü. Dedem o gece şehit oldu. Ömrümün sonuna kadar o geceyi unutmayacağım. Allah onların cezasını verecektir. Ordumuza güveniyorum. Biz galip geleceğiz. Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ bizimdir" dedi.

"O KARANLIK GECE ÖLENE KADAR AKLIMIZDAN HİÇ ÇIKMAYACAK"

O karanlık gecenin aklından hiç çıkmayacağını belirten Gülçin Ağayeva, "Büyüyene kadar o geceyle ilgili hatıralarımız aklımızdan çıkmayacak. Belki ölene kadar aklımızdan çıkmayacak. O gece dedemizi kaybettik. Ordumuza güveniyoruz. Cephe hattında Ermenilere gereken cevabı veriyor ordumuz. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan'ındır. O gece füze düşerken kaçmaya çalıştım ama kaçamadım. Gözümü açtığımda kanlar içinde yerde olduğumu gördüm. Komşular sağ olsun gelip bizi enkaz altından çıkardılar. Hiçbir zaman aklımızdan çıkmayacak" diye konuştu.

(Yaprak Mutlu/İHA)