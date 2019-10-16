Son Dakika Haberleri: Gencecik ömrüne 10 ameliyat sığdıran İrfan son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Gencecik ömrüne 10 ameliyat sığdıran İrfan son yolculuğuna uğurlandı

Gencecik ömrüne 10 ameliyat sığdıran İrfan son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Gencecik ömrüne 10 ameliyat sığdıran İrfan son yolculuğuna uğurlandı Kahreden ölüm Asla 'Ben neden böyle oldum' demediTEKİRDAĞ - Doğuştan spina bifida hastası olan 12 yaşındaki 6. Sınıf öğrencisi İrfan Kaya hayatı kaybetti.

Gencecik ömrüne 10 ameliyat sığdıran İrfan son yolculuğuna uğurlandı

Kahreden ölüm

Asla 'Ben neden böyle oldum' demedi

TEKİRDAĞ - Doğuştan spina bifida hastası olan 12 yaşındaki 6. Sınıf öğrencisi İrfan Kaya hayatı kaybetti. 12 yıllık yaşam mücadelesine 10 ameliyat sığdıran Kaya, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

2007 yılında hayata spina bfida hastası olarak gözlerini açan ve 12 yıl boyunca 10 değişik ameliyat geçiren 6. sınıf öğrencisi İrfan Kaya iki gün önce girdiği yoğun bakımda yaşamla mücadelesini kaybetti. Yaşam mücadelesiyle tüm Türkiye'ye örnek olan İsmail ve Halime Kaya'nın oğlu İrfan Kaya bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında sonsuzluğa uğurlandı. Baba İsmail Kaya, oğlunun acısını paylaşırken, İrfan'ın asla hastalığından şikayet etmediğini ve her zaman büyük bir olgunluk ve yaşam mücadelesi ile ameliyatlara girdiğini belirtti.

Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Kaya'nın cenazesine katılan okul arkadaşları, İrfan'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Gözyaşlarına hakim olamayan öğrencileri sınıf öğretmenleri teselli etti. Kaya'nın cenazesine, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlhan Koçer, Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcısı Nedim Yılancı, ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gencecik ömrüne 10 ameliyat sığdıran İrfan son yolculuğuna uğurlandı

İrfan Kaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayşe'nin ölümüyle ilgili iddianame kabul edildi
Bıçakla öldürmeye 16 yıl 10 ay hapis MHP Lideri Devlet Bahçeli sakalını kesti Öldürülen kadın teröristin annesinden HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere çağrı: Vazgeçmesinler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 21:51:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gencecik ömrüne 10 ameliyat sığdıran İrfan son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]