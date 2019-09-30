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Gencelli'de yaşanan çevre felaketi isyan ettirdi

54 dakika önce

Yeni Foça Gencelli sahilinde, 2018 Eylül ayında meydana gelen çevre felaketinin bir benzerinin yaşanması, Foçalıları isyan ettirdi.

Gencelli'de yaşanan çevre felaketi isyan ettirdi, System.String[]

Foça Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi Foça İlçe Başkanlığı, Foça Kent Konseyi Başkanlığı ve Foça Çevre Platformu ve Yeni Foça Forum; Yeni Foça Gencelli sahilinde meydana gelen kirlilik için 30 Eylül Pazartesi öğle saatlerinde, Foça Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduktan sonra, olayın meydana geldiği yerde basın açıklaması yaptı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Cumhuriyet Halk Partisi Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, Foça Kent Konseyi Başkanı Özlem Duvan Temizel, Foça Çevre Platformu ve Yeni Foça Forum üyeleri ve çevreciler, çevre felaketi karşısında yaşadıkları kaygı, üzüntü ve tepkilerini dile getirdi.

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5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'na göre, Belde halkının huzur, esenlik ve sağlığı için gereken önlemleri almak görevi ile yükümlü olduklarının altını çizen Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ' 'Türkiye'nin ve İzmir'in en güzel ilçelerinden biri olan Foça'nın doğasının katledilmesine seyirci kalamayız. Bu kirlilik geçen sene de yaşanmıştı. Buradaki temizlik çalışması, 40-50 kişi ile göstermelik biçimde yapılıyor. Asıl önemli olan çevre felaketini hiç yaşatmamaktır. Foça'nın turizmi baltalanmaktadır. Burada yaşayan insanlar var. Denize, çevre ve insan sağlığına değer veren bir belediye var. Biz her sene bu sıkıntıları çekmek zorunda değiliz. Bu felaketin sorumlularının yargılanmasını istiyoruz. Çevre ve toplum sağlığını tehdit eden faktörlerin tamamen ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz.''dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Gürbüz, Eylül, Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:46 Kaynak: Bültenler
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