Son Dakika Haberleri: GençFest, rap ve rock rüzgarı estirecek
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GençFest, rap ve rock rüzgarı estirecek

1 saat önce

Rap ve alternatif rock gruplarının sahne alacağı GençFest, Ankara'da düzenlecek.

GençFest, rap ve rock rüzgarı estirecek, System.String[]

Rap ve alternatif rock gruplarının sahne alacağı GençFest, Ankara'da düzenlecek.

Milyon Performance Hall'de 11-13 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalde, aralarında Şehinşah, Gazapizm, Adamlar, Anıl Piyancı, Hey! Douglas, Dolu Kadehi Ters Tut'un da yer aldığı 18 grup, başkentlilerle buluşacak.

Rap ve alternatif rock gruplarına ev sahipliği yapacak festivalde, her gün 6 grup sahne alacak.

Biletler günlük 55 lira, 3 günlük kombine 100 lira olmak üzere etkinlik gişesi veya "biletino.com"dan temin edilebilecek.

Ankara, Tut, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:34 Kaynak: AA
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