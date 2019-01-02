Genci Döven 3 Arkadaş, Ters Kelepçe Yapılarak Gözaltına Alındı
21 dakika önce
BOLU'da, tartıştıkları genci döven 3 arkadaş, polis tarafından yere yatırılıp, ters kelepçe takılarak, gözaltına alındı.
BOLU'da, tartıştıkları genci döven 3 arkadaş, polis tarafından yere yatırılıp, ters kelepçe takılarak, gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde kentin en işlek yeri olan İzzet Baysal
Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre aralarında kız arkadaş yüzünden husumet bulunan F.Ü. (18) ile C.A.A. (18) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.A.A., beraberinde bulunan İ.E. (21) ve E.S.B. (20) ile birlikte F.Ü.'yü dövmeye başladı. Çevredekiler araya girerek, genci kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan 3 arkadaşı yere yatırıp, ters kelepçe takarak gözaltına aldı. Hafif yaralanan F.Ü.'ye ise olay yerine çağrılan ambulansta müdahale edildi. F.Ü. olayı duyar duymaz yanına koşan babasına, "Baba hiçbirinin yanına koyma" diye bağırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Bolu
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:56 Kaynak: DHA
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Genci Döven 3 Arkadaş, Ters Kelepçe Yapılarak Gözaltına Alındı
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