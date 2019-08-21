Son Dakika Haberleri: Genci intihardan polis kurtardı
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Genci intihardan polis kurtardı

39 dakika önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde işsiz olduğunu öne süren bir genç intihar girişiminde bulundu.

Genci intihardan polis kurtardı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde işsiz olduğunu öne süren bir genç intihar girişiminde bulundu. İlçedeki eski bir binanın çatısından atlamak isteyen genci polis ikna ederek intihardan kurtardı.


Olay, Birecik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işsiz olduğunu öne süren İbrahim Halil K., eski Birecik Devlet Hastanesinin çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gencin yanına giden polis ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından genci çatıdan aşağıya indirdi. Genç ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Birecik, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:07 Kaynak: İHA
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