Genci ölümden kurtaran polis ödüllendirildi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de cumartesi günü yapılan YKS sınavından çıktıktan sonra dalgın bir şekilde yürüyen gencin hafriyat kamyonunun altında kalmaktan son anda kurtaran trafik polisi Yaşar Güven Benzer, Nevşehir Valisi İnci Becel Sezer tarafından 'Üstün Başarı Belgesi' ile ödüllendirildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü hafta sonu yapılan YKS girecek öğrencilerin huzur ve güvenliği için uygulanan tedbirleri artırmıştı. Bu tedbirler çerçevesinde Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Beğendik Kavşağı'nda görevli motosikletli trafik ekibinde görevli polis memurunun dikkati ve ani refleksi muhtemel bir faciayı engelleyerek, hafriyat kamyonunu fark etmeyen genci polis kolundan tutarak çekip hayatını kurtardı. Yaşanan olay Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntüleri izleyen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, polis memuru Yaşar Güven Benzer'i makamında kabul ederek üstün başarı belgesi verdi. Vali Becel, "Hafta sonu yapılan sınavlar nedeniyle görevli olan polis memurumuz Yaşar Güven Benzer görev bilinci ile hareket etmesi ve bu bilincin ötesinde dikkati sayesinde bir kardeşimizin canını kurtardı. Bizde kendisini başarı belgesi ile ödüllendirmek istedik" ifadelerini kullandı.

"Dalgın olduğunu hissettim ve takip ettim"

O anı anlatan Trafik Polisi Yaşar Güven Benzer de, "İki genç soru kritiği yaparak geliyordu. Bir an gözüm onlara takıldı. Kız çocuğumuz biraz dalgındı. Bunu hissettim ve takip ettim. Erkek çocuk kamyonun geldiğini fark etti ama kız çocuğumuz fark etmedi. Bir saniyelik refleksle kolundan tutarak çektim. Kızımız hafriyat kamyonunun kör noktasına girmişti. Yaya geçidini de kullanmadılar. Gençlerin daha dikkatli olmaları istiyorum" şeklinde konuştu.