Son Dakika Haberleri: Genci, Yaşlısı Karda Şehitler İçin Yürüdü

Genci, Yaşlısı Karda Şehitler İçin Yürüdü

1 saat önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Ülkü Ocakları, "Şehitlere vefa yürüyüşü" tertipledi.

Genci, Yaşlısı Karda Şehitler İçin Yürüdü, System.String[]
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Ülkü Ocakları, "Şehitlere vefa yürüyüşü" tertipledi.

Yürüyüşe genci yaşlısı çok sayıda vatandaş katıldı. Grup, yoğun sis ve soğuk havaya rağmen 4 kilometre yürüyerek tepedeki şehitliğe vardı. Yenişehir Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Çelik, "Kıblepınar köyümüzden başlayarak köyümüzün tepesinde bulunan şehitliğe kadar 4 kilometre yürüdük. Şehitlere vefa ve anma yürüyüşü ilgi gördü. Maksadımız Sarıkamış şehitlerimizi hem anmak, hem de onları anlamaya çalışmaktı. Mekanları cennet olsun. Aynı zamanda Kurtuluş savaşında 18. Tümen 24. Alay 3. Taburda şehit düşen 24 askerimizi için Selimiye köyünde dua ettik" dedi.

Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Çelik, Kıblepınar Muhtarı Sadık Aydemir'e Türk bayrağı hediye etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:25 Kaynak: İHA

Ahmet Çelik, Bursa, Yenişehir, Yaşam
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