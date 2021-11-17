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Gencin, anne-babasını öldürdükten sonra intihar ettiği iddiası - Son Dakika

Gencin, anne-babasını öldürdükten sonra intihar ettiği iddiası

17.11.2021 17:26
Gencin, anne-babasını öldürdükten sonra intihar ettiği iddiası

Küçükçekmece'de bir çift, silahla vurulmuş, 20 yaşındaki oğulları ise zehirlenmiş halde ölü bulundu.

Küçükçekmece'de bir çift, silahla vurulmuş, 20 yaşındaki oğulları ise zehirlenmiş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Yusuf Çağrı E'nin (20) dün akşam sosyal medyadan veda niteliğindeki paylaşımını gören arkadaşları, durumu polise bildirdi.

Eve giden polis ekipleri, içeriden yanıt gelmeyince itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri tarafından kapının açılmasının ardından içeriye giren polis, Yusuf Çağrı E. ile annesi Sakine E. (43) ve babası Yusuf E'yi (43) hareketsiz şekilde buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, üç kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede, anne ve babanın mutfakta silahla vurulduğu, Yusuf Çağrı E'nin ise zehirlendiği tespit edildi.

Cesetler, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yusuf Çağrı E'nin sosyal medyadaki paylaşımlarının incelendiği ve gencin, anne-babasını silahla vurup öldürdükten sonra zehirli bir madde içerek intihar ettiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Küçükçekmece, İntihar, Halkalı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gencin, anne-babasını öldürdükten sonra intihar ettiği iddiası - Son Dakika


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