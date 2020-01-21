Gencin imdadına AFAD yetişti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gencin imdadına AFAD yetişti - Son Dakika

Gencin imdadına AFAD yetişti

6 saat önce

Zonguldak'ta parmağına yüzük sıkışan gencin imdadına AFAD ekipleri yetişti.

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Zonguldak'ta parmağına yüzük sıkışan gencin imdadına AFAD ekipleri yetişti. AFAD ekipleri gencin parmağına sıkışan yüzüğü kesilerek çıkartıldı.


Edinilen bilgiye göre parmağının şişmesi sonucu yüzüğü çıkaramayan 17 yaşındaki lise öğrencisi E.S., kendi çabaları sonuç vermeyince Zonguldak İtfaiyesine başvurdu itfaiye ekipleri AFAD ekiplerden yardım istedi. İtfaiye ekipleri yaptığı müdahale ile parmağındaki yüzük kesilerek çıkartıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:16 Kaynak: İHA
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