Gencin ölümüne neden olan uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gencin ölümüne neden olan uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika

Gencin ölümüne neden olan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

6 saat önce

İZMİT'te, 2 yıl önce, aldığı uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitiren Cihat Fidan'a (27) bu maddeyi sattığı belirlenen G.N., mahkemece tutuklandı.

Gencin ölümüne neden olan uyuşturucu satıcısı tutuklandı, System.String[]

İZMİT'te, 2 yıl önce, aldığı uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitiren Cihat Fidan'a (27) bu maddeyi sattığı belirlenen G.N., mahkemece tutuklandı.

Olay, 17 Ocak 2018'de, Çayırköy Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte eğlenen Cihat Fidan, bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Fidan arkadaşları tarafından götürüldüğü hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopside Fidan'ın ölümüne uyuşturucu maddenin neden olduğu tespit edildi. Polis, Cihat Fidan'ın ölümüyle ilgili dosyayı yeniden ele aldı. Yapılan araştırma sonucunda Fidan'ın uyuşturucu maddeyi aldığı ve aracılık yaptığı değerlendirilen G.N. ve G.M.B. ile bu kişilerle irtibatlı olan M.D.Ö. ve B.S., takibe alındı. M.D.Ö.'nün bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu tespit edilirken, G.N. G.M.B. ve B.S. düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. B.S. emniyet müdürlüğündeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. G.N. ve G.M.B. ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. G.M.B. serbest bırakılırken, G.N. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Çayırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:38 Kaynak: DHA
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