Son Dakika › Güncel › Gencin parmağına sıkışan yüzüğü AFAD ekipleri çıkardı - ZONGULDAK - Son Dakika
Gencin parmağına sıkışan yüzüğü AFAD ekipleri çıkardı - ZONGULDAK
6 saat önce
Zonguldak'ta bir kişinin parmağından çıkaramadığı yüzük, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:54 Kaynak: AA
Zonguldak'ta bir kişinin parmağından çıkaramadığı yüzük, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kesildi.
Alınan bilgiye göre, parmağının şişmesi sonucu yüzüğü çıkaramayan 17 yaşındaki E.S., kendi çabaları sonuç vermeyince Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Sağlık ekipleri de sonuç alamayınca AFAD ekiplerinden yardım istendi.
Hastaneye gelen ekipler, E.S'nin parmağındaki yüzüğü keserek çıkardı.
Son Dakika Kar görmek için yaylaya giden 200 kişi dönüş yolunda mahsur kaldı Trump'ın avukatlarından Senato'ya "Başkan'ı hızlıca aklayın" çağrısı Gaziantep'te TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı