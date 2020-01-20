Gencin parmağına sıkışan yüzüğü AFAD ekipleri çıkardı - ZONGULDAK - Son Dakika

Zonguldak'ta bir kişinin parmağından çıkaramadığı yüzük, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kesildi.

Alınan bilgiye göre, parmağının şişmesi sonucu yüzüğü çıkaramayan 17 yaşındaki E.S., kendi çabaları sonuç vermeyince Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Sağlık ekipleri de sonuç alamayınca AFAD ekiplerinden yardım istendi.

Hastaneye gelen ekipler, E.S'nin parmağındaki yüzüğü keserek çıkardı.