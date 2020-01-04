Gencin yüzüne saplanan çubuk için hastanedeki operasyona itfaiye ekibi de dahil oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gencin yüzüne saplanan çubuk için hastanedeki operasyona itfaiye ekibi de dahil oldu - Son Dakika

Gencin yüzüne saplanan çubuk için hastanedeki operasyona itfaiye ekibi de dahil oldu

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesindeki trafik kazasında bir gencin yüzüne saplanan demir çubuk hastanede plastik cerrah ve itfaiye ekiplerinin 3 saatlik operasyonuyla çıkarıldı.

Gencin yüzüne saplanan çubuk için hastanedeki operasyona itfaiye ekibi de dahil oldu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesindeki trafik kazasında bir gencin yüzüne saplanan demir çubuk hastanede plastik cerrah ve itfaiye ekiplerinin 3 saatlik operasyonuyla çıkarıldı. Gencin yoğun bakımda tedavisine devam edildiği bildirildi.


Edinilen bilgiye göre Alanya ilçesinde, 1 Ocak gecesi meydana gelen trafik kazasında, Emre Gündoğan'ın (21) kullandığı 07 E 4963 plakalı otomobil, Payallar Mahallesi D-400 karayolunda refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Otomobildeki bir kişinin hayatını kaybettiği kazada, Emre Gündoğan'ın yüzüne bariyerin demir çubuğu saplandı. Ağır yaralanan genç, Alanya Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.


AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, demir çubuğun büyüklüğü nedeniyle itfaiye ekiplerinden destek istedi. Operasyona katılan itfaiye ekibi, Emre Gündoğan'ın yüzündeki demirin dışta kalan bölümünü kesti. 3 saat süren ameliyatın ardından Gündoğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Hasarlı bölgesi onarılan gencin, beyinle ilgili sorunları olabilme ihtimali üzerine yoğun bakımdaki tedavisine bir hafta devam devam edileceği öğrenildi.


İtfaiye ekibinin demirin etrafını keserek kısaltmasının ardından başarılı bir ameliyat gerçekleştiren Prof. Dr. Özlenen Özkan, hastanın ciddi bir yaralanma geçirdiğini, gözünün durumunun belli olmadığını ve enfeksiyon riski de nedeniyle bir hafta yoğun bakımda tutulacağını belirtti. - ANTALYA

İtfaiye, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:21 Kaynak: İHA
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