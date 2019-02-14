Son Dakika Haberleri: Gençken Esrar Kullanmak Yetişkinlikte Depresyon Riskini Artırıyor
BBC

Gençken Esrar Kullanmak Yetişkinlikte Depresyon Riskini Artırıyor

13 dakika önce

İngiltere ve Kanada'dan bilim insanlarının gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre ergenlik yıllarında esrar kullanmak yetişkinlikte depresyon riskini yüzde 37 artırıyor.

Gençken Esrar Kullanmak Yetişkinlikte Depresyon Riskini Artırıyor, System.String[]
İngiltere ve Kanada'dan bilim insanlarının gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre ergenlik yıllarında esrar kullanmak yetişkinlikte depresyon riskini yüzde 37 artırıyor.

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi ve Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden bir ekibin yaptığı araştırmaya göre ailelerin esrar kullanımını ergenlik sürecinin bir parçası olarak görmemesi ve bu konuda önlem alması büyük önem taşıyor.

JAMA Psychiatry dergisinde yayımlanan araştırmada 23 bin 317 kişinin incelendiği 11 araştırma ele alındı, ergenlik döneminde esrar kullanımının hayatın geri kalan evrelerinde depresyon ve intihar eğilimini artırdığı görüldü.

Esrarın gençler tarafından kullanımının yükselmesinin tehlike arz ettiği belirtilen makalede, kamu sağlığı yetkilileri ve hükümetlerin bu konuda önlem alması gerektiği vurgulandı.

İntihar riski de artıyor

Araştırmaya göre 18 yaşından önce haftada en az bir kere esrar içmek, 32 yaşına kadar depresyona girme riskini yüzde 37 artırıyor. Ele alınan vakalarda halihazırda depresyon belirtileri bulunan ya da ailesinde depresyon görülen gençler kapsam dışı bırakıldı.

ABD'deki yaklaşık 400 bin depresyon vakasının gençken esrar kullanımıyla ilgisinin olabileceği belirtiliyor.

Her ne kadar istatistiksel olarak çok sağlam bir şekilde kanıtlanamasa da gençken esrar kullananların intihara üç kat daha eğilimli olduğu da aktarılıyor.

Esrar kullanımı ve anksiyete arasında ise bir bağlantı görülemedi.

Ancak esrar kullanımının kesin olarak depresyona yol açtığını söylemenin mümkün olmadığı, ancak ikisi arasında güçlü bir bağ bulunduğu vurgulandı.

Kanada'da geçtiğimiz Ekim ayında keyif amaçlı esrar kullanımı, üretim ve satışının yasallaşmasıyla beraber bir hafta içinde stoklar tükenmişti.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:24 

Sağlık
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