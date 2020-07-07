Gençlebirliği kalecisi Nordfeldt ısınırken sakatlandı - Son Dakika

Gençlebirliği kalecisi Nordfeldt ısınırken sakatlandı

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı öncesi son dakika sakatlık haberi... Gençlerbirliği'nde, Fenerbahçe maçı öncesinde ısınma esnasında kaleci Nordfeldt sakatlandı.

Gençlerbirliği- Fenerbahçe maçı öncesi son dakika sakatlık haberi... Gençlerbirliği'nde, Fenerbahçe maçı öncesinde ısınma esnasında kaleci Nordfeldt sakatlandı. Nordfeldt'in yerine Ertaç Özbir forma giyecek.


DETAYLAR BİRAZDAN

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 18:56 

Son Dakika Spor Gençlebirliği kalecisi Nordfeldt ısınırken sakatlandı - Son Dakika Spor
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