Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı öncesi son dakika sakatlık haberi... Gençlerbirliği'nde, Fenerbahçe maçı öncesinde ısınma esnasında kaleci Nordfeldt sakatlandı.
Gençlerbirliği- Fenerbahçe maçı öncesi son dakika sakatlık haberi... Gençlerbirliği'nde, Fenerbahçe maçı öncesinde ısınma esnasında kaleci Nordfeldt sakatlandı. Nordfeldt'in yerine Ertaç Özbir forma giyecek.
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8.07.2020 01:47:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlebirliği kalecisi Nordfeldt ısınırken sakatlandı - Son Dakika